https://ria.ru/20250124/tomograf-1995407448.html

Защита Белкова обжаловала продление ареста по делу об афере с томографом

Защита Белкова обжаловала продление ареста по делу об афере с томографом - РИА Новости, 24.01.2025

Защита Белкова обжаловала продление ареста по делу об афере с томографом

Защита бывшего главы ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" Андрея Белкова обжаловала продление ему ареста по делу об афере при... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T21:48:00+03:00

2025-01-24T21:48:00+03:00

2025-01-24T21:50:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Защита бывшего главы ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" Андрея Белкова обжаловала продление ему ареста по делу об афере при покупке магнитно-резонансного томографа, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "Поступила апелляционная жалоба", - сказали в суде. Ранее Белкову продлили срок содержания под стражей до 23 марта. По версии следствия, Белков, находясь в должности директора ФГУП "ГВСУ по специальным объектам", при исполнении гособоронзаказа организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с ООО "Стройхимпроект" в лице гендиректора Елены Ляхович. Эта фирма, согласно условиям договора, обязалась поставить по цене 121 миллион 705 рублей томограф в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы. Следствие считает стоимость завышенной. Защита считает, что госконтракт не причинил ущерба ни государству, ни ФГУП, был исполнен в срок, в надлежащем качестве и в полном объеме, каких-либо претензий со стороны Минобороны РФ, штрафных санкций, неустоек не имелось. Белков также ранее возглавлял Военно-строительную компанию (ВСК). Ляхович признала вину, Замоскворецкий суд Москвы в декабре приговорил ее к 4 годам условно за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

https://ria.ru/20250124/sud-1995342368.html

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