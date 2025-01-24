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В Тюмени таксист украл у мужчины коробку с пирогами - РИА Новости, 24.01.2025
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11:51 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/tjumen-1995286044.html
В Тюмени таксист украл у мужчины коробку с пирогами
В Тюмени таксист украл у мужчины коробку с пирогами - РИА Новости, 24.01.2025
В Тюмени таксист украл у мужчины коробку с пирогами
Полиция Тюмени задержала водителя такси, который, угрожая оружием, похитил у несостоявшегося клиента коробку с пирогами, возбуждено дело о разбое, сообщает "МВД РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:51:00+03:00
2025-01-24T11:51:00+03:00
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ТЮМЕНЬ, 24 янв - РИА Новости. Полиция Тюмени задержала водителя такси, который, угрожая оружием, похитил у несостоявшегося клиента коробку с пирогами, возбуждено дело о разбое, сообщает "МВД Медиа". "В полицию обратился индивидуальный предприниматель и сообщил о том, что два дня назад неизвестный мужчина, угрожая оружием, похитил у него коробку с пирогами. Оперативники установили личность и задержали подозреваемого... Полицейские изъяли у злоумышленника пневматический пистолет… Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказано в сообщении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале ведомства. По данным полиции, задержанный является местным жителем 1992 года рождения, в такси он подрабатывает. Со слов водителя, в день происшествия он по заказу клиента приехал в указанный адрес, но тот ехать передумал, а на требование компенсации за отмененный заказ ответил предложением разгрузить его грузовик с товаром, после чего пообещал заплатить. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого таксист забрал из фуры коробку с 10 пирогами и скрылся с места происшествия.
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происшествия, авто, тюмень, россия
Происшествия, Авто, Тюмень, Россия
В Тюмени таксист украл у мужчины коробку с пирогами

В Тюмени задержали водителя такси, похитившего у клиента коробку с пирогами

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 24 янв - РИА Новости. Полиция Тюмени задержала водителя такси, который, угрожая оружием, похитил у несостоявшегося клиента коробку с пирогами, возбуждено дело о разбое, сообщает "МВД Медиа".
"В полицию обратился индивидуальный предприниматель и сообщил о том, что два дня назад неизвестный мужчина, угрожая оружием, похитил у него коробку с пирогами. Оперативники установили личность и задержали подозреваемого... Полицейские изъяли у злоумышленника пневматический пистолет… Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказано в сообщении, опубликованном в пятницу в Telegram-канале ведомства.
По данным полиции, задержанный является местным жителем 1992 года рождения, в такси он подрабатывает. Со слов водителя, в день происшествия он по заказу клиента приехал в указанный адрес, но тот ехать передумал, а на требование компенсации за отмененный заказ ответил предложением разгрузить его грузовик с товаром, после чего пообещал заплатить. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого таксист забрал из фуры коробку с 10 пирогами и скрылся с места происшествия.
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