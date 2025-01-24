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Титов прокомментировал сообщения о проблемах экономики Китая - РИА Новости, 24.01.2025
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11:09 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/titov-1995279806.html
Титов прокомментировал сообщения о проблемах экономики Китая
Титов прокомментировал сообщения о проблемах экономики Китая - РИА Новости, 24.01.2025
Титов прокомментировал сообщения о проблемах экономики Китая
Китайская экономика чувствует себя очень уверенно, а слухи о ее серьезных проблемах распространяются ангажированными злопыхателями, заявил журналистам... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:09:00+03:00
2025-01-24T11:09:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Китайская экономика чувствует себя очень уверенно, а слухи о ее серьезных проблемах распространяются ангажированными злопыхателями, заявил журналистам сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Сегодня все чаще слышно, что Китай на пороге серьезных экономических проблем. Боюсь, что такая позиция чаще является следствием ангажированности, чем действительно беспристрастного экспертного подхода", - сказал он, комментируя последний отчет государственного статистического управления КНР. Так, производственный сектор, по его словам, вырос за год на 6,1%, в том числе производство оборудования - на 7,7%, высокотехнологичное производство - на 8,9%. "Второй год подряд китайские заводы суммарно выпускают с конвейера больше 30 миллионов автомобилей, 2024 год - 31,28 миллиона машин, на 3,7% больше, чем годом раньше", - подчеркнул Титов. "Сектор услуг вырос на 5%. Розничные продажи потребительских товаров – на 3,5%. Внешняя торговля Китая в 2024 году увеличилась на 5% и побила исторический рекорд", - добавил он. "И все это даже на фоне сокращающегося населения. Короче говоря, несмотря на отзывы злопыхателей, китайская экономика чувствует себя очень уверенно. В общем, "большие проблемы китайской экономики" - это, прежде всего, слухи, подогреваемые традиционным обменом колкостями между Америкой и Китаем", - заключил Титов.
https://ria.ru/20250123/tramp--1995214148.html
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технологии, китай, россия, америка, борис титов, в мире
Технологии, Китай, Россия, Америка, Борис Титов, В мире
Титов прокомментировал сообщения о проблемах экономики Китая

Титов: назвал слухами информацию о серьезных проблемах китайской экономики

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкБорис Титов
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Китайская экономика чувствует себя очень уверенно, а слухи о ее серьезных проблемах распространяются ангажированными злопыхателями, заявил журналистам сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Сегодня все чаще слышно, что Китай на пороге серьезных экономических проблем. Боюсь, что такая позиция чаще является следствием ангажированности, чем действительно беспристрастного экспертного подхода", - сказал он, комментируя последний отчет государственного статистического управления КНР.
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Так, производственный сектор, по его словам, вырос за год на 6,1%, в том числе производство оборудования - на 7,7%, высокотехнологичное производство - на 8,9%. "Второй год подряд китайские заводы суммарно выпускают с конвейера больше 30 миллионов автомобилей, 2024 год - 31,28 миллиона машин, на 3,7% больше, чем годом раньше", - подчеркнул Титов.
"Сектор услуг вырос на 5%. Розничные продажи потребительских товаров – на 3,5%. Внешняя торговля Китая в 2024 году увеличилась на 5% и побила исторический рекорд", - добавил он.
"И все это даже на фоне сокращающегося населения. Короче говоря, несмотря на отзывы злопыхателей, китайская экономика чувствует себя очень уверенно. В общем, "большие проблемы китайской экономики" - это, прежде всего, слухи, подогреваемые традиционным обменом колкостями между Америкой и Китаем", - заключил Титов.
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