Титов прокомментировал сообщения о проблемах экономики Китая
Титов: назвал слухами информацию о серьезных проблемах китайской экономики
Борис Титов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Китайская экономика чувствует себя очень уверенно, а слухи о ее серьезных проблемах распространяются ангажированными злопыхателями, заявил журналистам сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Сегодня все чаще слышно, что Китай на пороге серьезных экономических проблем. Боюсь, что такая позиция чаще является следствием ангажированности, чем действительно беспристрастного экспертного подхода", - сказал он, комментируя последний отчет государственного статистического управления КНР.
Так, производственный сектор, по его словам, вырос за год на 6,1%, в том числе производство оборудования - на 7,7%, высокотехнологичное производство - на 8,9%. "Второй год подряд китайские заводы суммарно выпускают с конвейера больше 30 миллионов автомобилей, 2024 год - 31,28 миллиона машин, на 3,7% больше, чем годом раньше", - подчеркнул Титов.
"Сектор услуг вырос на 5%. Розничные продажи потребительских товаров – на 3,5%. Внешняя торговля Китая в 2024 году увеличилась на 5% и побила исторический рекорд", - добавил он.
"И все это даже на фоне сокращающегося населения. Короче говоря, несмотря на отзывы злопыхателей, китайская экономика чувствует себя очень уверенно. В общем, "большие проблемы китайской экономики" - это, прежде всего, слухи, подогреваемые традиционным обменом колкостями между Америкой и Китаем", - заключил Титов.