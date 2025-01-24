https://ria.ru/20250124/timofeevka-1995289791.html
ВС России освободили Тимофеевку в ДНР
ВС России освободили Тимофеевку в ДНР - РИА Новости, 24.01.2025
ВС России освободили Тимофеевку в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:09:00+03:00
2025-01-24T12:09:00+03:00
2025-01-24T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Тимофеевка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Петропавловка, Воздвиженка, Волково, Соленое, Тимофеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250124/svo-1995290242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина
ВС России освободили Тимофеевку в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении Тимофеевки в ДНР