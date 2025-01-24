https://ria.ru/20250124/telegram-1995282645.html

Россияне наблюдают перебои в работе Telegram

Россияне наблюдают перебои в работе Telegram - РИА Новости, 24.01.2025

Россияне наблюдают перебои в работе Telegram

Пользователи Рунета сообщают о плохой работе Telegram: на 11.25 мск мессенджер насчитывает почти 1,2 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживаю... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T11:24:00+03:00

2025-01-24T11:24:00+03:00

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telegram

технологии

нижегородская область

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пользователи Рунета сообщают о плохой работе Telegram: на 11.25 мск мессенджер насчитывает почти 1,2 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживаю сбоев Downdetector.Больше всего жалоб поступает из Астраханской и Нижегородской областей. Также есть жалобы из Москвы, Московской области, Ставропольского края и Тверской области.Почти половина приходится на сообщения о сбое в работе мобильного приложения. Кроме того, жалуются на сбой оповещений, сайта и общий сбой.

https://ria.ru/20241226/chatgpt-1991564053.html

нижегородская область

московская область (подмосковье)

москва

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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