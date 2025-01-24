https://ria.ru/20250124/telegram-1995282645.html
Россияне наблюдают перебои в работе Telegram
Россияне наблюдают перебои в работе Telegram - РИА Новости, 24.01.2025
Россияне наблюдают перебои в работе Telegram
Пользователи Рунета сообщают о плохой работе Telegram: на 11.25 мск мессенджер насчитывает почти 1,2 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживаю... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:24:00+03:00
2025-01-24T11:24:00+03:00
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telegram
технологии
нижегородская область
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пользователи Рунета сообщают о плохой работе Telegram: на 11.25 мск мессенджер насчитывает почти 1,2 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживаю сбоев Downdetector.Больше всего жалоб поступает из Астраханской и Нижегородской областей. Также есть жалобы из Москвы, Московской области, Ставропольского края и Тверской области.Почти половина приходится на сообщения о сбое в работе мобильного приложения. Кроме того, жалуются на сбой оповещений, сайта и общий сбой.
https://ria.ru/20241226/chatgpt-1991564053.html
нижегородская область
московская область (подмосковье)
москва
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telegram, технологии, нижегородская область, московская область (подмосковье), москва
Telegram, Технологии, Нижегородская область, Московская область (Подмосковье), Москва
Россияне наблюдают перебои в работе Telegram
Downdetector: на плохую работу Telegram пожаловались 1,2 тысячи россиян