https://ria.ru/20250124/tekhas-1995234188.html

Губернатор Техаса потребовал возместить расходы на охрану границы

Губернатор Техаса потребовал возместить расходы на охрану границы - РИА Новости, 24.01.2025

Губернатор Техаса потребовал возместить расходы на охрану границы

Губернатор Техаса Грег Эбботт направил письма руководству конгресса США с просьбой возместить штату более 11,1 миллиарда долларов, потраченных на охрану границы РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T00:54:00+03:00

2025-01-24T00:54:00+03:00

2025-01-24T10:19:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Губернатор Техаса Грег Эбботт направил письма руководству конгресса США с просьбой возместить штату более 11,1 миллиарда долларов, потраченных на охрану границы из-за отказа администрации бывшего президента Джо Байдена "выполнять свою работу" на протяжении последних четырех лет. В своем письме губернатор заявляет, что политика Байдена оставила Техас и остальную Америку беззащитными перед беспрецедентным проникновением жестоких преступников, террористов и других враждебных иностранных игроков. "В общей сложности Техас потратил более 11,1 миллиарда долларов на защиту нации и охрану границы. Соответственно, я официально прошу федеральное правительство полностью возместить Техасу эти расходы", - говорится в послании лидерам конгресса, опубликованном на сайте губернатора. В начале декабря издание Daily Wire сообщило о том, что администрация Байдена в последние недели своего срока распродает за бесценок на государственном аукционе материалы для строительства стены на границе с Мексикой, стремясь помешать избранному президенту Дональду Трампу. Стена, призванная перекрыть границу с Мексикой и остановить потоки нелегальных мигрантов, была любимым детищем экс-президента Дональда Трампа, но остается недостроенной из-за противодействия демократов, в том числе Байдена.

https://ria.ru/20250113/inauguratsiya-1993542581.html

https://ria.ru/20241121/tekhas-1985089803.html

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в мире, техас, мексика, америка, джо байден, дональд трамп, конгресс сша