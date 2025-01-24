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Губернатор Техаса потребовал возместить расходы на охрану границы - РИА Новости, 24.01.2025
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00:54 24.01.2025 (обновлено: 10:19 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/tekhas-1995234188.html
Губернатор Техаса потребовал возместить расходы на охрану границы
Губернатор Техаса потребовал возместить расходы на охрану границы - РИА Новости, 24.01.2025
Губернатор Техаса потребовал возместить расходы на охрану границы
Губернатор Техаса Грег Эбботт направил письма руководству конгресса США с просьбой возместить штату более 11,1 миллиарда долларов, потраченных на охрану границы РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T00:54:00+03:00
2025-01-24T10:19:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Губернатор Техаса Грег Эбботт направил письма руководству конгресса США с просьбой возместить штату более 11,1 миллиарда долларов, потраченных на охрану границы из-за отказа администрации бывшего президента Джо Байдена "выполнять свою работу" на протяжении последних четырех лет. В своем письме губернатор заявляет, что политика Байдена оставила Техас и остальную Америку беззащитными перед беспрецедентным проникновением жестоких преступников, террористов и других враждебных иностранных игроков. "В общей сложности Техас потратил более 11,1 миллиарда долларов на защиту нации и охрану границы. Соответственно, я официально прошу федеральное правительство полностью возместить Техасу эти расходы", - говорится в послании лидерам конгресса, опубликованном на сайте губернатора. В начале декабря издание Daily Wire сообщило о том, что администрация Байдена в последние недели своего срока распродает за бесценок на государственном аукционе материалы для строительства стены на границе с Мексикой, стремясь помешать избранному президенту Дональду Трампу. Стена, призванная перекрыть границу с Мексикой и остановить потоки нелегальных мигрантов, была любимым детищем экс-президента Дональда Трампа, но остается недостроенной из-за противодействия демократов, в том числе Байдена.
https://ria.ru/20250113/inauguratsiya-1993542581.html
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в мире, техас, мексика, америка, джо байден, дональд трамп, конгресс сша
В мире, Техас, Мексика, Америка, Джо Байден, Дональд Трамп, Конгресс США
Губернатор Техаса потребовал возместить расходы на охрану границы

Губернатор Техаса Эбботт потребовал возместить расходы на защиту границы

© Getty Images / Alex WongГубернатор Техаса Грег Эбботт
Губернатор Техаса Грег Эбботт - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Getty Images / Alex Wong
Губернатор Техаса Грег Эбботт. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Губернатор Техаса Грег Эбботт направил письма руководству конгресса США с просьбой возместить штату более 11,1 миллиарда долларов, потраченных на охрану границы из-за отказа администрации бывшего президента Джо Байдена "выполнять свою работу" на протяжении последних четырех лет.
В своем письме губернатор заявляет, что политика Байдена оставила Техас и остальную Америку беззащитными перед беспрецедентным проникновением жестоких преступников, террористов и других враждебных иностранных игроков.
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"В общей сложности Техас потратил более 11,1 миллиарда долларов на защиту нации и охрану границы. Соответственно, я официально прошу федеральное правительство полностью возместить Техасу эти расходы", - говорится в послании лидерам конгресса, опубликованном на сайте губернатора.
В начале декабря издание Daily Wire сообщило о том, что администрация Байдена в последние недели своего срока распродает за бесценок на государственном аукционе материалы для строительства стены на границе с Мексикой, стремясь помешать избранному президенту Дональду Трампу.
Стена, призванная перекрыть границу с Мексикой и остановить потоки нелегальных мигрантов, была любимым детищем экс-президента Дональда Трампа, но остается недостроенной из-за противодействия демократов, в том числе Байдена.
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В миреТехасМексикаАмерикаДжо БайденДональд ТрампКонгресс США
 
 
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