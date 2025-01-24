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Глава МИД КНР обсудил Тайвань с госсекретарем США - РИА Новости, 24.01.2025
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18:42 24.01.2025 (обновлено: 19:09 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/tayvan-1995387166.html
Глава МИД КНР обсудил Тайвань с госсекретарем США
Глава МИД КНР обсудил Тайвань с госсекретарем США - РИА Новости, 24.01.2025
Глава МИД КНР обсудил Тайвань с госсекретарем США
Пекин никогда не допустит отделения Тайваня, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T18:42:00+03:00
2025-01-24T19:09:00+03:00
в мире
мид кнр
тайвань
сша
пекин
китай
ван и (политик)
марко рубио
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ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Пекин никогда не допустит отделения Тайваня, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио.Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР, Ван И изложил принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу и потребовал от США "относиться к нему с осторожностью"."Тайвань с незапамятных времен является частью территории Китая, мы никогда не допустим, чтобы Тайвань откололся от Китая", - заявил глава МИД КНР.Ван И добавил, что Вашингтон в трех совместных китайско-американских коммюнике взял на себя обязательство придерживаться политики "одного Китая" и не должен нарушать своих обещаний.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
https://ria.ru/20250103/kitaj-1992372093.html
https://ria.ru/20241129/tayvan-1986544909.html
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в мире, мид кнр, тайвань, сша, пекин, китай, ван и (политик), марко рубио
В мире, МИД КНР, Тайвань, США, Пекин, Китай, Ван И (политик), Марко Рубио
Глава МИД КНР обсудил Тайвань с госсекретарем США

МИД КНР заявил, что не допустит отделение Тайваня

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Пекин никогда не допустит отделения Тайваня, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио.
Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР, Ван И изложил принципиальную позицию Китая по тайваньскому вопросу и потребовал от США "относиться к нему с осторожностью".
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Китай как никогда близок к воссоединению с Тайванем, заявил посол
3 января, 07:22
"Тайвань с незапамятных времен является частью территории Китая, мы никогда не допустим, чтобы Тайвань откололся от Китая", - заявил глава МИД КНР.
Ван И добавил, что Вашингтон в трех совместных китайско-американских коммюнике взял на себя обязательство придерживаться политики "одного Китая" и не должен нарушать своих обещаний.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Тайвань - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
На Тайване заявили, что извлекли ценные уроки из конфликта России и Украины
29 ноября 2024, 18:07
 
В миреМИД КНРТайваньСШАПекинКитайВан И (политик)Марко Рубио
 
 
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