Глава МИД КНР обсудил Тайвань с госсекретарем США
МИД КНР заявил, что не допустит отделение Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Пекин никогда не допустит отделения Тайваня, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио.
"Тайвань с незапамятных времен является частью территории Китая, мы никогда не допустим, чтобы Тайвань откололся от Китая", - заявил глава МИД КНР.
Ван И добавил, что Вашингтон в трех совместных китайско-американских коммюнике взял на себя обязательство придерживаться политики "одного Китая" и не должен нарушать своих обещаний.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
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