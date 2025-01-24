https://ria.ru/20250124/tanker-1995391629.html

США разъяснили Индии детали санкций против танкеров с нефтью из России

США разъяснили Индии детали санкций против танкеров с нефтью из России - РИА Новости, 24.01.2025

США разъяснили Индии детали санкций против танкеров с нефтью из России

США разъяснили Индии детали санкций в отношении танкеров с нефтью из России, в частности, что они должны быть разгружены до 27 февраля, сообщил журналистам... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T19:07:00+03:00

2025-01-24T19:07:00+03:00

2025-01-24T23:20:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 янв — РИА Новости/Прайм. США разъяснили Индии детали санкций в отношении танкеров с нефтью из России, в частности, что они должны быть разгружены до 27 февраля, сообщил журналистам заместитель министра нефти и газа Индии Панкадж Джайн."Управление США по контролю за иностранными активами представило ряд разъяснений. Формально они уточнили, что 27 февраля — это крайний срок", — цитирует агентство Рейтер ответ Джайна на вопрос о последней дате выгрузки нефти с судов, подпадающих под санкции.При этом он отметил, что крайний срок завершения финансовых операций — 12 марта. Джайн также заявил, что Индия продолжит покупать российскую нефть, если она будет продаваться по цене ниже 60 долларов за баррель, установленной западными странами, и без участия российских компаний и судов, на которые распространяются санкции. США 10 января ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Кроме того, Минфин США заявил, что изменил политику санкций и теперь они могут быть наложены на любое лицо за действующую или прошлую работу в секторе ТЭК РФ.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250116/indiya-1993942007.html

https://ria.ru/20250114/indija-1993684842.html

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россия, сша, владимир путин, индия, в мире