США разъяснили Индии детали санкций против танкеров с нефтью из России
Миннефти Индии: США разъяснили детали санкций против танкеров с нефтью из России
Танкер. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 янв — РИА Новости/Прайм. США разъяснили Индии детали санкций в отношении танкеров с нефтью из России, в частности, что они должны быть разгружены до 27 февраля, сообщил журналистам заместитель министра нефти и газа Индии Панкадж Джайн.
"Управление США по контролю за иностранными активами представило ряд разъяснений. Формально они уточнили, что 27 февраля — это крайний срок", — цитирует агентство Рейтер ответ Джайна на вопрос о последней дате выгрузки нефти с судов, подпадающих под санкции.
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При этом он отметил, что крайний срок завершения финансовых операций — 12 марта.
Джайн также заявил, что Индия продолжит покупать российскую нефть, если она будет продаваться по цене ниже 60 долларов за баррель, установленной западными странами, и без участия российских компаний и судов, на которые распространяются санкции.
США 10 января ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Кроме того, Минфин США заявил, что изменил политику санкций и теперь они могут быть наложены на любое лицо за действующую или прошлую работу в секторе ТЭК РФ.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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