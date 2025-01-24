В Таиланде арестовали россиянина по обвинению в убийстве сына
Nation: в Таиланде арестовали россиянина по обвинению в убийстве 13-летнего сына
© Фото : The NationКатер, с борта которого россиянин бросил 13-летнего сына во время экскурсии в Таиланде
Катер, с борта которого россиянин бросил 13-летнего сына во время экскурсии в Таиланде
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 24 янв — РИА Новости. В провинции Пхангнга на юге Таиланда россиянина арестовали по обвинению в убийстве 13-летнего сына, сообщила газета Nation.
Уточняется, что около 16:00 (12:00 мск) в четверг катер с таиландскими и иностранными туристами возвращался на материк после экскурсии на Суринские острова. Он проходил в 200 метрах от острова Ра (Koh Ra), относящегося к провинции Пхангнга, соседней с островной провинцией Пхукет.
В Таиланде нашли тело россиянина со следами физического насилия
3 сентября 2024, 17:16
По свидетельству капитана катера, в этот момент 46-летний россиянин схватил сына и бросил его в море с левого борта на носу катера. После этого отец прыгнул вслед за ним.
Капитан немедленно остановил судно и увидел мальчика, лежащего на воде без движения, и плывущего в его сторону отца. Он предложил россиянину подняться на борт, но тот отказался. Затем капитан и другие члены команды подняли мальчика на катер. Он получил травмы головы и лица, попав под винты судна. Моторная лодка на большой скорости отправилась к берегу, чтобы доставить пострадавшего в больницу Курабури Чай Паттхана, где врачи констатировали смерть из-за травм, несовместимых с жизнью.
Отмечается, что погибший ребенок имел двойное гражданство. Издание также опубликовало фото загранпаспорта россиянина Артема Геннадьевича Бугорского, уроженца Курска 1979 года рождения. Паспорт выдан российским посольством в Таиланде в 2020 году. Предположительно, Бугорский длительное время проживает в стране.
Россиянина арестовали и предъявили обвинение в умышленном убийстве на основании показаний свидетелей. Следствие продолжается, добавили в сообщении газеты.
В Таиланде умер чиновник из Владивостока
14 января, 12:22