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В Таиланде арестовали россиянина по обвинению в убийстве сына - РИА Новости, 24.01.2025
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11:28 24.01.2025 (обновлено: 12:49 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/tailand-1995282915.html
В Таиланде арестовали россиянина по обвинению в убийстве сына
В Таиланде арестовали россиянина по обвинению в убийстве сына - РИА Новости, 24.01.2025
В Таиланде арестовали россиянина по обвинению в убийстве сына
В провинции Пхангнга на юге Таиланда россиянина арестовали по обвинению в убийстве 13-летнего сына, сообщила газета Nation. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:28:00+03:00
2025-01-24T12:49:00+03:00
россия
таиланд
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БАНГКОК, 24 янв — РИА Новости. В провинции Пхангнга на юге Таиланда россиянина арестовали по обвинению в убийстве 13-летнего сына, сообщила газета Nation.Уточняется, что около 16:00 (12:00 мск) в четверг катер с таиландскими и иностранными туристами возвращался на материк после экскурсии на Суринские острова. Он проходил в 200 метрах от острова Ра (Koh Ra), относящегося к провинции Пхангнга, соседней с островной провинцией Пхукет. По свидетельству капитана катера, в этот момент 46-летний россиянин схватил сына и бросил его в море с левого борта на носу катера. После этого отец прыгнул вслед за ним.Капитан немедленно остановил судно и увидел мальчика, лежащего на воде без движения, и плывущего в его сторону отца. Он предложил россиянину подняться на борт, но тот отказался. Затем капитан и другие члены команды подняли мальчика на катер. Он получил травмы головы и лица, попав под винты судна. Моторная лодка на большой скорости отправилась к берегу, чтобы доставить пострадавшего в больницу Курабури Чай Паттхана, где врачи констатировали смерть из-за травм, несовместимых с жизнью. Отмечается, что погибший ребенок имел двойное гражданство. Издание также опубликовало фото загранпаспорта россиянина Артема Геннадьевича Бугорского, уроженца Курска 1979 года рождения. Паспорт выдан российским посольством в Таиланде в 2020 году. Предположительно, Бугорский длительное время проживает в стране.Россиянина арестовали и предъявили обвинение в умышленном убийстве на основании показаний свидетелей. Следствие продолжается, добавили в сообщении газеты.
https://ria.ru/20240903/tailand-1970321178.html
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таиланд
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россия, таиланд, пхукет (остров)
Россия, Таиланд, Пхукет (остров)
В Таиланде арестовали россиянина по обвинению в убийстве сына

Nation: в Таиланде арестовали россиянина по обвинению в убийстве 13-летнего сына

© Фото : The NationКатер, с борта которого россиянин бросил 13-летнего сына во время экскурсии в Таиланде
Катер, с борта которого россиянин бросил 13-летнего сына во время экскурсии в Таиланде - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Фото : The Nation
Катер, с борта которого россиянин бросил 13-летнего сына во время экскурсии в Таиланде
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БАНГКОК, 24 янв — РИА Новости. В провинции Пхангнга на юге Таиланда россиянина арестовали по обвинению в убийстве 13-летнего сына, сообщила газета Nation.
Уточняется, что около 16:00 (12:00 мск) в четверг катер с таиландскими и иностранными туристами возвращался на материк после экскурсии на Суринские острова. Он проходил в 200 метрах от острова Ра (Koh Ra), относящегося к провинции Пхангнга, соседней с островной провинцией Пхукет.
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По свидетельству капитана катера, в этот момент 46-летний россиянин схватил сына и бросил его в море с левого борта на носу катера. После этого отец прыгнул вслед за ним.
Капитан немедленно остановил судно и увидел мальчика, лежащего на воде без движения, и плывущего в его сторону отца. Он предложил россиянину подняться на борт, но тот отказался. Затем капитан и другие члены команды подняли мальчика на катер. Он получил травмы головы и лица, попав под винты судна. Моторная лодка на большой скорости отправилась к берегу, чтобы доставить пострадавшего в больницу Курабури Чай Паттхана, где врачи констатировали смерть из-за травм, несовместимых с жизнью.
Отмечается, что погибший ребенок имел двойное гражданство. Издание также опубликовало фото загранпаспорта россиянина Артема Геннадьевича Бугорского, уроженца Курска 1979 года рождения. Паспорт выдан российским посольством в Таиланде в 2020 году. Предположительно, Бугорский длительное время проживает в стране.
Россиянина арестовали и предъявили обвинение в умышленном убийстве на основании показаний свидетелей. Следствие продолжается, добавили в сообщении газеты.
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