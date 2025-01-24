https://ria.ru/20250124/syrankov-1995133928.html

Сергей Сыранков: идеи коммунизма в Белоруссии актуальны как никогда

Сергей Сыранков: идеи коммунизма в Белоруссии актуальны как никогда - РИА Новости, 24.01.2025

Сергей Сыранков: идеи коммунизма в Белоруссии актуальны как никогда

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 26 января, ЦИК страны зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов. Агентство РИА Новости пообщалось с... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T09:00:00+03:00

2025-01-24T09:00:00+03:00

2025-01-24T09:00:00+03:00

интервью

белоруссия

россия

ссср

владимир ленин (владимир ульянов)

александр лукашенко

иосиф сталин (джугашвили)

союзное государство

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Президентские выборы в Белоруссии пройдут 26 января, ЦИК страны зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов. Агентство РИА Новости пообщалось с претендующим на пост главы государства лидером Коммунистической партии Белоруссии Сергеем Сыранковым о том, готово ли, на его взгляд, белорусское общество к возвращению коммунистов к власти, кто может войти в состав Союзного государства, а также надо ли, наконец, похоронить Ленина.– Ранее вы заявили, что не сомневаетесь в победе действующего президента Александра Лукашенко на январских выборах, но при этом не планируете снимать свою кандидатуру. Не могли бы вы рассказать о причинах, побудивших вас баллотироваться, и о задачах вашей кампании?– Да, мы вместе с партией идем на выборы под лозунгом "Не вместо, а вместе". Мы за преемственность курса Александра Григорьевича Лукашенко. И мы понимаем, кто будет победителем этой гонки. Мы это всецело поддерживаем.Однако вы задаете вопрос про причину моего выдвижения. И этот вопрос справедливый. Зачем на выборы идет Сыранков, если он и коммунисты поддерживают Александра Григорьевича? Скажу откровенно. Цель нашего участия кроме внутрипартийной консолидации – это углубление социалистических преобразований Александра Лукашенко. Борьба идет за то, какой кандидат займет второе место. Если это будет кандидат, выступающий за приватизацию, шоковую терапию или возврат к парламентской говорильне 1990-х годов, то это одно. Если это будет болтун-популист, у которого программы нет, а то, что ей называется, не больше, чем прокламация для пикета, то это второе.Мы прекрасно понимаем, что идем на выборы с прицелом на Всебелорусское народное собрание и принятие программы развития страны на будущую пятилетку. Поэтому нашей командой и был сделан упор на разработку политической программы. Над ней трудились ученые Академии наук и ведущих вузов страны, руководители и практики предприятий и производств. Она как раз и отражает те предложения по углублению социалистических преобразований, которые, на наш взгляд, назрели. В 1990-е и 2000-е годы мы под давлением извне пошли на многие тактические уступки, как говорил Ленин. Мы ввели контрактную систему, разрешили частные медицину, образование и банки, уменьшили налоги, разрешили приватизацию, либерализовали многие другие аспекты жизни. Это тактическое отступление тогда было вынужденным, но необходимым в тех конкретных условиях.Но после глубочайшего разочарования Западом, переориентации в Кремле на суверенное развитие и, конечно же, усиления Китая, в Беларуси появилось больше возможностей для маневра, к отказу от тех временных решений в пользу капитализма. Я и команда коммунистов как раз и идем с такими предложениями на выборы.– Можно ли говорить, что текущая избирательная кампания является подготовкой к включению компартии в борьбу за власть на всех уровнях, в частности, к более активному участию партии в парламентских выборах и к выдвижению своего кандидата на следующих президентских выборах?– Компартия на протяжении всех лет независимости шла на выборы в законодательные и представительные органы власти. Мы не отказываемся и от следующих выборов в парламент и местные советы страны. Конечно, для нас этот избирательный поход сопряжен с укреплением наших рядов, популяризацией коммунистических идей на местах, недопущением распространения националистических, буржуазно-либеральных или тем более фашистских взглядов.Что же касается участия в выборах президента Беларуси в 2030 году, то это вопрос для всей партии и связан он с конкретными историческими условиями и ситуаций на то время. КПБ должна быть во всей готовности выступить, если понадобится. Для нас важно, чтобы курс Александра Лукашенко был не просто продолжен, но и углублен после его ухода. На преемственность и углубление социалистических преобразований мы работаем сейчас и, думаю, что будем продолжать это делать всю последующую пятилетку.– Фиксируете ли вы нарушения со стороны своих конкурентов на выборах, есть ли у вас жалобы по организации избирательного процесса? Ощущаете ли вы внешнее вмешательство в выборы и распространение фейков, в том числе о вас как о кандидате?– Наша страна учла ошибки 2020 года, и сейчас предостаточно свободы для агитации и пропаганды для кандидатов в рамках закона. Эта свобода должна распространяться именно на предвыборную деятельность, а не на подготовку к "майданам" или дискредитации выборов. Что же касается других кандидатов, то оценивать их деятельность согласно закону – это не моя задача, а определенных органов. Пока никаких нареканий с их стороны не было заметно.От наших беглых экстремистов ничего хорошего ожидать нельзя. Они являются либералами и нациками, укрывающимися за границей. Поэтому для них наша программа – это как смертный приговор. Они прекрасно понимают, что по сравнению с нашими предложениями, подходы Александра Григорьевича очень мягки и гуманны.– Готово ли, на ваш взгляд, белорусское общество спустя более чем 30 после развала СССР вновь вернуться к коммунистической идеологии как государственной, не утратила ли она свою актуальность, особенно среди молодежи?– Компартия Беларуси считает, что социалистическая модель развития с некоторыми вынужденными отступлениями существует и сегодня в нашей стране. Даже сам президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко не единожды говорил, что привержен социалистическим идеям.Традиционно наше общество имеет здоровую неприязнь к олигархии, рынку, шоковой терапии. Основной ценностью белорусов является социальная справедливость. Не дай Бог, если что-то где-то несправедливо. Если начальник катается на майбахе, а его работники не могут концы с концами свести. У нас не принято барствовать и жировать. Более того, богатство напоказ наши люди воспринимают с презрением. Поэтому идея перераспределения доходов, сильной и даже определяющей роли государства в экономике являются центральными для белорусов.Идеи социализма и коммунизма вновь актуальны как никогда. Поднимает голову фашизм, бандеровщина. А кто за ними стоит? Капиталисты, мировые олигархи, корпорации, либеральные хозяева. Маск, Цукерберг или главный гинеколог ЕС баронесса, или как ее там, графиня фон дер Ляйен со своим фармакологическим гигантом Pfizer. Они эксплуатируют весь мир, сворачивают социальные гарантии, заставляют простых тружеников оплачивать огромные счета на поставки вооружений бандеровцам на Украину из собственных кошельков.Хотим ли мы, белорусы, олигархов-либералов и их ручных фашистов у себя в стране? Ответ очевиден, что нет. Единственным лекарством от фашизма, либерализма и капитализма является только левая, красная идея социализма и коммунизма, которая дает четкий ответ капиталистам-фашистам.За время встреч с избирателями нашей командой выявлена и еще одна тенденция. Это популярность социалистических и коммунистических идей среди молодежи. Студенты, молодые специалисты ими живо интересуются. Из разговоров с ними я узнал, что это заслуга, в том числе, ваших российских блогеров, журналистов, общественных деятелей. И такой молодежи достаточно много в нашей стране. Они активны, начитанны. Что меня за период этой избирательной кампании приятно удивило.– В Белоруссии действуют четыре зарегистрированные политические партии. Нужна ли стране многопартийная система, или в случае развития социализма в республике есть целесообразность перехода к однопартийной?– Наша партия очень активно сейчас изучает китайский опыт государственного и партийного строительства. Не скрою, что нашей задачей является возвращение ведущей роли компартии в стране. В перспективе наша партия могла бы стать и правящей по примеру Китая. Там, к слову, имеются и другие восемь малых партий. Однако за КПК закреплена правящая роль. Ее идеология объявлена государственной.– Александр Лукашенко ранее говорил, что ему импонирует опыт КНР, где руководитель страны избирается на Всекитайском собрании народных представителей, и высказал сожаление, что при принятии обновленной белорусской конституции ее разработчики не рискнули предложить белорусам избирать президента на Всебелорусском народном собрании. Каким вы видите политической устройство Белоруссии в будущем и выборы на руководящие должности в стране?– Если честно, то мне лично не очень нравится само название "президент". Оно западное и относит нас к буржуазной традиции. Мне больше импонирует название "председатель". Даже вспомнился одноименный фильм про нашего белоруса, председателя колхоза Кирилла Орловского. Вот "председатель республики Беларусь" звучит хорошо, по-народному. И главное, на нашем языке.Что же до избрания руководителя страны как в Китае, то здесь надо быть очень осторожным. Почему? Мы как коммунисты знаем не только позитивный, но и негативный опыт в СССР, когда партийная верхушка постепенно стала номинально коммунистической, оторвалась от народа и предала свои идеалы. В результате такого механизма был избран Горбачев, похоронивший нашу великую родину – СССР.Китайский пример другой. Он сопряжен с китайской спецификой построения социализма. Сможем ли мы так? Для меня это большой вопрос. Беларусь после развала СССР не ломала систему советов. У нас сохранены местные советы (депутатов – ред.). Есть Совет республики и Палата представителей, которые избираются по мажоритарному, советскому принципу. Есть Всебелорусское народное собрание, которое как высший представительный орган и является тем самым высшим, общенародным советом всех советов.Да, в 1994 году был введен пост президента страны, который по сути заменил партию в системе управления. Даже здание администрации президента – это бывшее здание ЦК, а президентская вертикаль – это фактически бывшая партийная вертикаль. Чтобы все это изменить по китайскому образцу, надо фактически заменить пост президента и его вертикаль на партию. Я думаю, что сегодня белорусское общество к этому не готово. Какая это будет партия? С какой идеологией? На это у нас нет пока ответов. Могу только сказать, что наша партия настаивает на закреплении в конституции белорусского социализма как государственной идеологии и расширении политических прав трудящихся. Мы четко говорим, что надо закрепить квоту за избранием делегатов в ВНС от трудовых коллективов, усилить роль профсоюзов, ввести советы рабочих на предприятиях. Нам надо, чтобы в представительных органах власти было больше рабочих. Этот вопрос сегодня стоит на повестке дня.– Вы выступаете против приватизации, за право "золотой акции" у государства, прогрессивную шкалу налогообложения, за налоги на богатство и роскошь, а также настаиваете на постепенном увеличении налога на прибыль. Не приведет ли это к оттоку капитала из страны, снижению инвестиционной привлекательности и отъезду людей, ориентированных на ведение и развитие собственного бизнеса?– Вы мне скажите, зачем Беларуси приватизация и шоковая терапия? Опыт Украины, Прибалтики, Польши, да и ваш в России показал, что это ни к чему. Нас кормили сказками, что частник является эффективным. И что? Где самолетостроение? Где пресловутая советская электроника? Где достижения СССР? Прихватизаторы хотят получить и нажиться на всем этом. Беларусь показала, что как раз наоборот, госсектор является самым эффективным. Что он сохранил и приумножил наше развитие. В последнюю пятилетку именно госпредприятия были основным драйвером экономики. К слову, и ваш президент Владимир Владимирович Путин это признал, что благодаря отсутствию у нас приватизации мы сохранили технологии. Поэтому уже увеличено в рамках Союзного государства число импортозамещающих проектов практически в два раза.Тоже самое налоги. Имеется закрепленное с 1990-х годов заблуждение, что как введешь высокие налоги, то все и побегут из страны. Заявляю, мы с оффшорными зонами соревноваться в премиальности условий для спекулянтов не будем. Владельцы реальных производств не убегут никуда. Им этого и не надо делать. Они производят здесь и сейчас. У них цепочки технологические здесь. Да и выгодно им, чтобы государство вкладывало в инфраструктуру, в образование, здравоохранение. Чтобы здесь эти производства были и продолжались.А кто побежит? Те, кто занимается не реальным сектором, а виртуальными спекуляциями, мошенничеством, ищет легких денег.Отдельный вопрос – инвестиционная привлекательность. Мы не питаем иллюзий в отношении инвестиций. Инвестор инвестору рознь. Один придет, заставит ему сделать премиальные условия, а после еще, когда наступит час икс, возьмет и уйдет со своими технологиями. На инвестора надейся, а сам не плошай. Мы, коммунисты, предлагаем использовать внутренние, мобилизационные ресурсы, как говорят, по сусекам поскрести, чтобы собственными силами сделать все самим и еще иметь технологии в государственной собственности. Поэтому у нас и ставка на создание 158 именно государственных предприятий в отдаленных уголках всех районов и малых городах страны.– Белоруссия строит Союзное государство с Россией. Сможет ли оно существовать с нынешней глубиной интеграции, если в Белоруссии, в частности, экономические отношения будут строиться на принципах, заложенных в программе компартии? Считаете ли вы, что будущее России, как и всего Союзного государства, – в движении к социализму и коммунизму? Нуждается ли в пересмотре, актуализации договор о Союзном государстве с Россией?– Мы уверены, что альтернативы Союзному государству Беларуси и России нет. Наоборот, в нашей программе четко указывается, что СГ следует развивать и не ограничиваться союзом двух. Наш союз должен быть привлекателен. Он должен притягивать другие страны. Например, почему бы не подтянуть КНДР? Россия уже выстроила с Пхеньяном достаточно хорошие отношения. Мы тоже можем подтянуться.Вторая часть вашего вопроса посвящена принципам социализма. Может ли социализм быть основой Союзного государства? Думаю, что он не только может, но и должен стать. Смотрите, в последнее время Владимир Владимирович Путин не единожды указывал, что благодаря отказу от либерализма и рыночных реформ наша страна сохранила и развила многие технологии и компетенции. Также наша страна имеет лучшие социальные условия. Это признают многие.Думаю, что после начала СВО сама судьба подталкивает Россию к социалистическим преобразованиям. Посмотрите, уже без объявления левого поворота в России делаются некоторые шаги на этот счет. Введена, может не настолько глубоко, но все-таки, прогрессивная шкала налогообложения. Имеются практики национализации некоторых иностранных производств. В российском обществе имеется четко очерченный запрос на социальную справедливость.Это, конечно же, внутренний вопрос России, но, на мой взгляд, русский социализм может стать государственной идеологией России. Русские всегда стремились к справедливости. Русская традиция всегда основывалась на дружбе народов, что и сегодня очень актуально в свете попыток разжечь западными агентами искусственную межнациональную рознь. Русский человек очень общинный, но никак не индивидуалист. Поэтому русский социализм для России, на наш взгляд, мог бы стать не просто русской мечтой, но и определенной, самобытной моделью социализма.– Можно ли на фундаменте союза Белоруссии и России, других интеграционных объединений на постсоветском пространстве воссоздать СССР? Нужен ли в современном мире такой геополитический игрок? Стоит ли появление такого игрока отказа от части суверенитета Белоруссии?– Скажу как коммунист, а значит, и приверженец диалектического подхода: "В одну и ту же воду нельзя зайти два раза". СССР был создан в конкретных исторических условиях. Это был уникальный социалистический проект, изменивший весь мир. Однако условия изменились. Мы сегодня можем отмечать как положительные стороны социалистического строительства в СССР, так и ошибки первопроходцев. Главный урок, что путь к социализму и коммунизму невозможен по щелчку пальца. Здесь волюнтаризм не пройдет. Все должно быть на научной основе.Однако это не означает, что сегодня, с учетом советского опыта, невозможно организовать социалистическую интеграцию. В нашей программе как раз и прописаны такие пункты союзного и евразийского социализма. Понятно, что этот социализм может быть в других границах. Перед таким интеграционным объединением будут стоять иные цели, нежели те, которые стояли перед СССР. Кто-то в честь великого СССР может назвать наш союзный социализм "СССР 2.0". Кто-то, наоборот, захочет подчеркнуть, что это должен быть обновленный и переосмысленный социалистический проект. Но главное – нам надо думать, как переходить в рамках СГ, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ на социалистические рельсы интеграции. Тогда мы будем не то что каким-то особым геополитическим игроком. Мы сможем стать надеждой всего человечества по выходу из этого глобального кризиса западного капитализма.– Возможна ли, на ваш взгляд, нормализация отношений с Западом? Нужна ли в Белоруссии свободная конвертация валют западных государств, в том числе доллара США и евро?– Я в своем обращении уже подчеркивал, что являюсь большим скептиком в отношении Запада. Можно ли ему верить? Наверное, нет. Можно ли верить Трампу? Тем более. Они никогда не признавали наш суверенитет и независимость. Поэтому мы выдвинули предварительные условия – снять все санкции и компенсировать все потери Беларуси от санкционной агрессии Запада.Вторая часть вопроса о западных валютах. Давайте признаем: сейчас все мы, Беларусь, Россия, Китай, зависим от МВФ и Всемирного банка. Надо пересматривать саму привязку наших валют к американскому доллару и отказываться от доллара как главной резервной валюты. Пока, к сожалению, БРИКС слишком медленно работает в направлении создания параллельной финансовой системы.– Вы предлагаете закрепить в конституции труд как священную обязанность каждого работоспособного гражданина Белоруссии. Действующая власть также борется с иждивенческими настроениями. Как ваша партия предлагает бороться с тунеядцами и социальным иждивенчеством?– Если вы прочитали нашу программу, то могли увидеть, что логика наших преобразований заключается в формировании полной и всеобщей занятости работоспособного населения страны. Мы предлагаем отказаться от контрактной системы и перейти на бессрочные трудовые договоры, что означает, что каждый трудоспособный гражданин будет официально трудоустроен.После получения профессии в ссузах и вузах страны все выпускники распределяются по специальности. Уволиться они смогут, только если будет переход на другую работу. Если же человек нарушает трудовое законодательство, то вместо увольнения его ожидает перевод на низкоквалифицированную работу. Тем самым государство обеспечит всеобщую занятость и мобилизацию трудовых ресурсов. У нас в Беларуси, по разным подсчетам, имеется до 3% неработающих трудоспособных граждан. Согласитесь, что лучше мобилизовать собственные ресурсы, нежели завозить трудовых мигрантов.– Вы заявляли о необходимости устранить недочеты в идеологической работе, в том числе в работе с молодежью. Какие действия необходимо прежде всего предпринять в идеологической сфере?– Прежде всего принять четкую государственную идеологию. Наше предложение – это белорусский социализм. Во-вторых, изменить воспитание и образование граждан в соответствии с этой идеологией. Общаясь с китайскими студентами, скажу, что они очень четко знают коммунистическую идеологию, социализм с китайской спецификой. Мы должны иметь уровень идеологической работы не хуже, чем в Китае.– Не повлечет ли внедрение государственной цензуры, мер по борьбе с разводами и по сохранению традиционной семьи, а также уголовной ответственности за практику ЛГБТ обвинения Белоруссии в нарушении прав и свобод человека и еще большее ухудшение отношений с Западом?– Давайте говорить прямо. Во всем мире имеется государственная цензура. Просто мы это назвали своим именем и предложили законодательно оформить. Как раз правовой статус цензуры приведет к ее прозрачности. Каждый будет знать, как и что будут цензурировать. Цензура станет прозрачной и честной.Второй момент – ЛГБТ. В Китае за ЛГБТ имеется уголовная ответственность. У нас она была до 1993 года. Мы просто возвратим закон, который действовал до развала СССР. Боимся ли мы ухудшения отношений с Западом? Так куда их уже ухудшать?– Какой вы видите роль религии и церкви в продвигаемом вами белорусском социализме?– Наша партия сотрудничает с традиционными конфессиями страны. Мы считаем, что христианство, ислам, иудаизм и прочие традиционные религии относятся к капитализму также негативно. В наших рядах имеется много верующих. Есть христианские социалисты. Думаю, что скорее не место олигархам и бандитам, которые иной раз хотят прикрыться религией. А вот мы, коммунисты, готовы сотрудничать с церквями. Главное, чтобы церкви не использовали олигархи и капиталисты в своих целях. Последнее мы наблюдаем в соседней Украине, да и в некоторых других странах.После выборов мы планируем усилить диалог, в том числе по линии философии, как минимум с христианскими конфессиями по поводу христианского учения и капитализма. Насколько они несовместимы между собой.– Вы предлагаете установить в Белоруссии памятники Иосифу Сталину, предварительно подготовив для этого общественное мнение. Какова ваша позиция по увековечиванию памяти Владимира Ленина? Можно ли ее сохранить, захоронив его тело?– Сталин является последователем Владимира Ильича Ленина, его продолжателем. Ленин – это самый значимый идеолог социализма и коммунизма. Он развивал и приспосабливал к конкретной практике марксизм.А для Беларуси Ленин является основателем нашей государственности. Он вместе со Сталиным поддержал проведение в Минске Всебелорусского съезда в декабре 1917 года, на котором было объявлено о потребности создания Белорусского советского государства. Да и для России Ленин – это самый известный в мире русский человек. Поэтому думаю, что Ленин, как и мавзолей с его телом, должны не просто остаться, а быть символами России, да и нашего белорусско-российского союза. Все разговоры о захоронении Ленина инспирированы антисоветчиками из-за границы, многие из которых являются идейными наследниками власовцев и коллаборационистов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

интервью, белоруссия, россия, ссср, владимир ленин (владимир ульянов), александр лукашенко, иосиф сталин (джугашвили), союзное государство, наша партия, евросоюз, выборы президента белоруссии — 2025