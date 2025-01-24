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Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 24.01.2025 (обновлено: 23:24 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/svo-1995411068.html
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО - РИА Новости, 24.01.2025
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО
Новая группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, отправилась в зону СВО, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T22:27:00+03:00
2025-01-24T23:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
гудермес
россия
рамзан кадыров
владимир путин
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 24 янв - РИА Новости. Новая группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, отправилась в зону СВО, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Очередная группа добровольцев отправилась в зону проведения СВО… Перед этим бойцы прошли тщательную подготовку на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина, где лучшие инструкторы обучили их всем необходимым навыкам для эффективного выполнения боевых задач", - написал глава республики в Telegram-канале. Добровольцы подготовлены к любым сложным условиям, добавил Кадыров, региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил их всем необходимым обмундированием и спецсредствами.Университет спецназа имени Путина был основан в августе 2013 года как Международный учебный центр сил специального назначения, в августе 2017 года переименован в Российский университет спецназа. Задачи университета - подготовка сил специального назначения, развитие спорта высших достижений и выполнение программ по военно-патриотическому и физическому воспитанию молодежи.С 2019 года по 15 августа 2024 года в университете прошли подготовку более 7 тысяч человек и почти 13 тысяч сотрудников силовых структур Чечни. С апреля 2022 года в университете началась работа с добровольцами. За это время было подготовлено и отправлено в зону СВО 18,8 тысячи человек.
https://ria.ru/20250115/kadyrov-1993870945.html
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гудермес, россия, рамзан кадыров, владимир путин, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Гудермес, Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону СВО

Кадыров: группа добровольцев, подготовленных в Гудермесе, отправилась в зону СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 24 янв - РИА Новости. Новая группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, отправилась в зону СВО, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Очередная группа добровольцев отправилась в зону проведения СВО… Перед этим бойцы прошли тщательную подготовку на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина, где лучшие инструкторы обучили их всем необходимым навыкам для эффективного выполнения боевых задач", - написал глава республики в Telegram-канале.
Добровольцы подготовлены к любым сложным условиям, добавил Кадыров, региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил их всем необходимым обмундированием и спецсредствами.
Университет спецназа имени Путина был основан в августе 2013 года как Международный учебный центр сил специального назначения, в августе 2017 года переименован в Российский университет спецназа. Задачи университета - подготовка сил специального назначения, развитие спорта высших достижений и выполнение программ по военно-патриотическому и физическому воспитанию молодежи.
С 2019 года по 15 августа 2024 года в университете прошли подготовку более 7 тысяч человек и почти 13 тысяч сотрудников силовых структур Чечни. С апреля 2022 года в университете началась работа с добровольцами. За это время было подготовлено и отправлено в зону СВО 18,8 тысячи человек.
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