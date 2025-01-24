Брянский священник передал бойцам СВО гуманитарный груз с продуктами
Священник Брянской епархии Сергий Цыбин доставил бойцам СВО гуманитарный груз
© Фото : Брянская епархия Священник Брянской епархии доставил бойцам спецоперации гуманитарный груз с домашними продуктами
© Фото : Брянская епархия
Священник Брянской епархии доставил бойцам спецоперации гуманитарный груз с домашними продуктами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Священник Брянской епархии доставил бойцам спецоперации, служащим в подразделениях группировки войск "Север" в брянском приграничье, гуманитарный груз с домашними продуктами от прихожан храма, сообщили в пресс-службе епархии.
Как отмечается, по благословению митрополита Брянского и Севского Александра сотрудник отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епархии, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери иерей Сергий Цыбин посетил воинские подразделения группировки войск "Север" в приграничье Брянской области.
"Отец Сергий передал гуманитарный груз, в который вошли продукты питания, кондитерские изделия и сладости, собранные прихожанами Владимирского храма и жителями Навлинского района, а также теплые носки, связанные своим руками. Одна из прихожанок, уже на постоянной основе, передает домашнюю выпечку, горячие пирожки, которые бойцы принимают с радостью и благодарностью", - говорится в сообщении.
По данным епархии, священник совершил молебное пение о скором даровании победы, бойцы поучаствовали в общей молитве и причастились, один из них принял таинство крещения.
"Регулярное посещение священнослужителем воинских подразделений укрепляет боевой дух наших защитников, и они всегда с большой радостью ждут встреч со священником", – добавляется в сообщении.