https://ria.ru/20250124/svo-1995393540.html

Брянский священник передал бойцам СВО гуманитарный груз с продуктами

Брянский священник передал бойцам СВО гуманитарный груз с продуктами - РИА Новости, 24.01.2025

Брянский священник передал бойцам СВО гуманитарный груз с продуктами

Священник Брянской епархии доставил бойцам спецоперации, служащим в подразделениях группировки войск "Север" в брянском приграничье, гуманитарный груз с... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T19:23:00+03:00

2025-01-24T19:23:00+03:00

2025-01-24T19:23:00+03:00

надежные люди

брянская область

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сво

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Священник Брянской епархии доставил бойцам спецоперации, служащим в подразделениях группировки войск "Север" в брянском приграничье, гуманитарный груз с домашними продуктами от прихожан храма, сообщили в пресс-службе епархии. Как отмечается, по благословению митрополита Брянского и Севского Александра сотрудник отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епархии, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери иерей Сергий Цыбин посетил воинские подразделения группировки войск "Север" в приграничье Брянской области. "Отец Сергий передал гуманитарный груз, в который вошли продукты питания, кондитерские изделия и сладости, собранные прихожанами Владимирского храма и жителями Навлинского района, а также теплые носки, связанные своим руками. Одна из прихожанок, уже на постоянной основе, передает домашнюю выпечку, горячие пирожки, которые бойцы принимают с радостью и благодарностью", - говорится в сообщении. По данным епархии, священник совершил молебное пение о скором даровании победы, бойцы поучаствовали в общей молитве и причастились, один из них принял таинство крещения. "Регулярное посещение священнослужителем воинских подразделений укрепляет боевой дух наших защитников, и они всегда с большой радостью ждут встреч со священником", – добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250124/svo-1995276374.html

https://ria.ru/20250123/svo-1995159662.html

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брянская область, навлинский район, сво