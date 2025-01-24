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Брянский священник передал бойцам СВО гуманитарный груз с продуктами - РИА Новости, 24.01.2025
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Надежные люди
 
19:23 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/svo-1995393540.html
Брянский священник передал бойцам СВО гуманитарный груз с продуктами
Брянский священник передал бойцам СВО гуманитарный груз с продуктами - РИА Новости, 24.01.2025
Брянский священник передал бойцам СВО гуманитарный груз с продуктами
Священник Брянской епархии доставил бойцам спецоперации, служащим в подразделениях группировки войск "Север" в брянском приграничье, гуманитарный груз с... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T19:23:00+03:00
2025-01-24T19:23:00+03:00
надежные люди
брянская область
навлинский район
сво
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Священник Брянской епархии доставил бойцам спецоперации, служащим в подразделениях группировки войск "Север" в брянском приграничье, гуманитарный груз с домашними продуктами от прихожан храма, сообщили в пресс-службе епархии. Как отмечается, по благословению митрополита Брянского и Севского Александра сотрудник отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епархии, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери иерей Сергий Цыбин посетил воинские подразделения группировки войск "Север" в приграничье Брянской области. "Отец Сергий передал гуманитарный груз, в который вошли продукты питания, кондитерские изделия и сладости, собранные прихожанами Владимирского храма и жителями Навлинского района, а также теплые носки, связанные своим руками. Одна из прихожанок, уже на постоянной основе, передает домашнюю выпечку, горячие пирожки, которые бойцы принимают с радостью и благодарностью", - говорится в сообщении. По данным епархии, священник совершил молебное пение о скором даровании победы, бойцы поучаствовали в общей молитве и причастились, один из них принял таинство крещения. "Регулярное посещение священнослужителем воинских подразделений укрепляет боевой дух наших защитников, и они всегда с большой радостью ждут встреч со священником", – добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250124/svo-1995276374.html
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брянская область, навлинский район, сво
Надежные люди, Брянская область, Навлинский район, СВО
Брянский священник передал бойцам СВО гуманитарный груз с продуктами

Священник Брянской епархии Сергий Цыбин доставил бойцам СВО гуманитарный груз

© Фото : Брянская епархия Священник Брянской епархии доставил бойцам спецоперации гуманитарный груз с домашними продуктами
 Священник Брянской епархии доставил бойцам спецоперации гуманитарный груз с домашними продуктами - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Фото : Брянская епархия
Священник Брянской епархии доставил бойцам спецоперации гуманитарный груз с домашними продуктами
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Священник Брянской епархии доставил бойцам спецоперации, служащим в подразделениях группировки войск "Север" в брянском приграничье, гуманитарный груз с домашними продуктами от прихожан храма, сообщили в пресс-службе епархии.
Как отмечается, по благословению митрополита Брянского и Севского Александра сотрудник отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епархии, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери иерей Сергий Цыбин посетил воинские подразделения группировки войск "Север" в приграничье Брянской области.
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"Отец Сергий передал гуманитарный груз, в который вошли продукты питания, кондитерские изделия и сладости, собранные прихожанами Владимирского храма и жителями Навлинского района, а также теплые носки, связанные своим руками. Одна из прихожанок, уже на постоянной основе, передает домашнюю выпечку, горячие пирожки, которые бойцы принимают с радостью и благодарностью", - говорится в сообщении.
По данным епархии, священник совершил молебное пение о скором даровании победы, бойцы поучаствовали в общей молитве и причастились, один из них принял таинство крещения.
"Регулярное посещение священнослужителем воинских подразделений укрепляет боевой дух наших защитников, и они всегда с большой радостью ждут встреч со священником", – добавляется в сообщении.
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Надежные людиБрянская областьНавлинский районСВО
 
 
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