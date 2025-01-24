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Российские военные уничтожили украинский танк точным попаданием в люк - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:26 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/svo-1995352749.html
Российские военные уничтожили украинский танк точным попаданием в люк
Российские военные уничтожили украинский танк точным попаданием в люк - РИА Новости, 24.01.2025
Российские военные уничтожили украинский танк точным попаданием в люк
Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российские операторы FPV-дронов уничтожили украинский танк Т-72 в Харьковской области, попав точно в люк. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:26:00+03:00
2025-01-24T16:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
т-72 "урал"
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российские операторы FPV-дронов уничтожили украинский танк Т-72 в Харьковской области, попав точно в люк. "Военнослужащие разведывательного подразделения танкового соединения группировки войск "Запад" с помощью средств воздушной разведки выявили огневую позицию танка Т-72 ВСУ в лесополосе в зоне проведения СВО в Харьковской области... Разведчики совершили скрытный марш-бросок из тылового района к переднему краю для выполнения боевой задачи. Выждав подходящий момент, расчеты FPV-дронов танкового соединения группировки войск "Запад" нанесли удары по танку", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, первым точным попаданием танк был выведен из строя, а вторым "ювелирным" попаданием в люк - уничтожен.
https://ria.ru/20250122/putin-1994887971.html
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Российские бойцы в Харьковской области уничтожили украинский танк
Российские бойцы в Харьковской области уничтожили украинский танк Т-72, "забросив" один из дронов точно в люк, сообщили в Минобороны
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т-72 "урал", вооруженные силы украины, россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Т-72 "Урал", Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область
Российские военные уничтожили украинский танк точным попаданием в люк

Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинского Т-72 в Харьковской области

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российские операторы FPV-дронов уничтожили украинский танк Т-72 в Харьковской области, попав точно в люк.
"Военнослужащие разведывательного подразделения танкового соединения группировки войск "Запад" с помощью средств воздушной разведки выявили огневую позицию танка Т-72 ВСУ в лесополосе в зоне проведения СВО в Харьковской области... Разведчики совершили скрытный марш-бросок из тылового района к переднему краю для выполнения боевой задачи. Выждав подходящий момент, расчеты FPV-дронов танкового соединения группировки войск "Запад" нанесли удары по танку", - говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве, первым точным попаданием танк был выведен из строя, а вторым "ювелирным" попаданием в люк - уничтожен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеТ-72 "Урал"Вооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская область
 
 
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