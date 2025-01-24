https://ria.ru/20250124/svo-1995352749.html

Российские военные уничтожили украинский танк точным попаданием в люк

Российские военные уничтожили украинский танк точным попаданием в люк - РИА Новости, 24.01.2025

Российские военные уничтожили украинский танк точным попаданием в люк

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российские операторы FPV-дронов уничтожили украинский танк Т-72 в Харьковской области, попав точно в люк. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:26:00+03:00

2025-01-24T16:26:00+03:00

2025-01-24T16:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

т-72 "урал"

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео, на котором российские операторы FPV-дронов уничтожили украинский танк Т-72 в Харьковской области, попав точно в люк. "Военнослужащие разведывательного подразделения танкового соединения группировки войск "Запад" с помощью средств воздушной разведки выявили огневую позицию танка Т-72 ВСУ в лесополосе в зоне проведения СВО в Харьковской области... Разведчики совершили скрытный марш-бросок из тылового района к переднему краю для выполнения боевой задачи. Выждав подходящий момент, расчеты FPV-дронов танкового соединения группировки войск "Запад" нанесли удары по танку", - говорится в сообщении. Как уточнили в министерстве, первым точным попаданием танк был выведен из строя, а вторым "ювелирным" попаданием в люк - уничтожен.

https://ria.ru/20250122/putin-1994887971.html

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Российские бойцы в Харьковской области уничтожили украинский танк Российские бойцы в Харьковской области уничтожили украинский танк Т-72, "забросив" один из дронов точно в люк, сообщили в Минобороны 2025-01-24T16:26 true PT0M20S

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т-72 "урал", вооруженные силы украины, россия, харьковская область