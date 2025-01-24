https://ria.ru/20250124/svo-1995290872.html

Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР

Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР - РИА Новости, 24.01.2025

Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР

Украинские подразделения в течение недели потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" свыше 1070 военнослужащих, семь танков и 18 орудий полевой... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:15:00+03:00

2025-01-24T12:15:00+03:00

2025-01-24T12:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинские подразделения в течение недели потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" свыше 1070 военнослужащих, семь танков и 18 орудий полевой артиллерии, сообщили в пятницу Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Времевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1070 военнослужащих, семь танков, десять боевых бронированных машин, в том числе MaxxPro производства США, 14 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них восемь производства стран НАТО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сша, нато, безопасность