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Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР
Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР - РИА Новости, 24.01.2025
Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР
Украинские подразделения в течение недели потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" свыше 1070 военнослужащих, семь танков и 18 орудий полевой... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:15:00+03:00
2025-01-24T12:15:00+03:00
2025-01-24T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинские подразделения в течение недели потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" свыше 1070 военнослужащих, семь танков и 18 орудий полевой артиллерии, сообщили в пятницу Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Времевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1070 военнослужащих, семь танков, десять боевых бронированных машин, в том числе MaxxPro производства США, 14 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них восемь производства стран НАТО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сша, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, США, НАТО, Безопасность
Бойцы "Востока" нанесли поражение ВСУ в ДНР
ВСУ потеряли свыше 1070 военных в зоне действий "Востока" за неделю