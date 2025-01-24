https://ria.ru/20250124/svo-1995290538.html

Бойцы "Запада" освободили два населенных пункта за неделю

Бойцы "Запада" освободили два населенных пункта за неделю - РИА Новости, 24.01.2025

Бойцы "Запада" освободили два населенных пункта за неделю

Подразделения группировки "Запад" в течение недели взяли под контроль Новоегоровку в ЛНР и Западное в Харьковской области, ВСУ потеряли более 3260... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:13:00+03:00

2025-01-24T12:13:00+03:00

2025-01-24T12:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

харьковская область

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Запад" в течение недели взяли под контроль Новоегоровку в ЛНР и Западное в Харьковской области, ВСУ потеряли более 3260 военнослужащих, пять танков, сообщили в Минобороны РФ."Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Новоегоровка Луганской Народной Республики и Западное Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, егерской, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, ВСУ потеряли за этот период свыше 3260 военнослужащих, пять танков, 35 боевых бронированных машин, в том числе десять бронетранспортеров М113 и две боевые машины пехоты Bradley производства США, а также 71 автомобиль."Уничтожены 49 орудий полевой артиллерии, из них 15 производства стран НАТО, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20250124/vsu-1995290757.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область, нато, безопасность