https://ria.ru/20250124/svo-1995290538.html
Бойцы "Запада" освободили два населенных пункта за неделю
Бойцы "Запада" освободили два населенных пункта за неделю - РИА Новости, 24.01.2025
Бойцы "Запада" освободили два населенных пункта за неделю
Подразделения группировки "Запад" в течение недели взяли под контроль Новоегоровку в ЛНР и Западное в Харьковской области, ВСУ потеряли более 3260... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:13:00+03:00
2025-01-24T12:13:00+03:00
2025-01-24T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Запад" в течение недели взяли под контроль Новоегоровку в ЛНР и Западное в Харьковской области, ВСУ потеряли более 3260 военнослужащих, пять танков, сообщили в Минобороны РФ."Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Новоегоровка Луганской Народной Республики и Западное Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, егерской, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, ВСУ потеряли за этот период свыше 3260 военнослужащих, пять танков, 35 боевых бронированных машин, в том числе десять бронетранспортеров М113 и две боевые машины пехоты Bradley производства США, а также 71 автомобиль."Уничтожены 49 орудий полевой артиллерии, из них 15 производства стран НАТО, три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20250124/vsu-1995290757.html
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луганская народная республика, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Харьковская область, НАТО, Безопасность
Бойцы "Запада" освободили два населенных пункта за неделю
ВСУ потеряли свыше 3260 военных и пять танков в зоне действий "Запада" за неделю