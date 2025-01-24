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ВС России за неделю нанесли восемь ударов по энергоинфраструктуре ВСУ
ВС России за неделю нанесли восемь ударов по энергоинфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 24.01.2025
ВС России за неделю нанесли восемь ударов по энергоинфраструктуре ВСУ
Российские войска за неделю нанесли восемь групповых ударов по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:12:00+03:00
2025-01-24T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли восемь групповых ударов по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки БПЛА, сообщили в Минобороны РФ."С 18 по 24 января 2025 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке министерства за неделю.Кроме того, по данным ведомства, поражены склады вооружения, инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
ВС России за неделю нанесли восемь ударов по энергоинфраструктуре ВСУ
ВС России за неделю нанесли восемь ударов по энергоинфраструктуре ВСУ и ВПК
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли восемь групповых ударов по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
"С 18 по 24 января 2025 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке министерства за неделю.
Кроме того, по данным ведомства, поражены склады вооружения, инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.