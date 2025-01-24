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ВС России за неделю нанесли восемь ударов по энергоинфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 24.01.2025
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12:12 24.01.2025 (обновлено: 12:25 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/svo-1995290242.html
ВС России за неделю нанесли восемь ударов по энергоинфраструктуре ВСУ
ВС России за неделю нанесли восемь ударов по энергоинфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 24.01.2025
ВС России за неделю нанесли восемь ударов по энергоинфраструктуре ВСУ
Российские войска за неделю нанесли восемь групповых ударов по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:12:00+03:00
2025-01-24T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли восемь групповых ударов по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки БПЛА, сообщили в Минобороны РФ."С 18 по 24 января 2025 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке министерства за неделю.Кроме того, по данным ведомства, поражены склады вооружения, инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.
https://ria.ru/20250124/postavki-1994849594.html
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вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
ВС России за неделю нанесли восемь ударов по энергоинфраструктуре ВСУ

ВС России за неделю нанесли восемь ударов по энергоинфраструктуре ВСУ и ВПК

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли восемь групповых ударов по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, цехам сборки БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
"С 18 по 24 января 2025 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сводке министерства за неделю.
Кроме того, по данным ведомства, поражены склады вооружения, инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.
Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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