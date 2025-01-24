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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 24.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю
Украинские войска в течение недели потеряли в зоне действия группировки "Север" до 2300 военных и 15 танков, включая два американских "Абрамса", сообщили в... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:12:00+03:00
2025-01-24T12:12:00+03:00
2025-01-24T12:34:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинские войска в течение недели потеряли в зоне действия группировки "Север" до 2300 военных и 15 танков, включая два американских "Абрамса", сообщили в Минобороны РФ."На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 2300 военнослужащих, 15 танков, в том числе два танка Abrams производства США, 69 боевых бронированных машин, включая американскую боевую машину пехоты Bradley. Уничтожены 127 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубица М777 производства США", - говорится в сообщении.Отмечается, что в течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.
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курская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю
Минобороны: ВСУ потеряли до 2300 военных в зоне действий "Севера" за неделю