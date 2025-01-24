https://ria.ru/20250124/svo-1995290148.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 24.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за неделю

Украинские войска в течение недели потеряли в зоне действия группировки "Север" до 2300 военных и 15 танков, включая два американских "Абрамса", сообщили в... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:12:00+03:00

2025-01-24T12:12:00+03:00

2025-01-24T12:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинские войска в течение недели потеряли в зоне действия группировки "Север" до 2300 военных и 15 танков, включая два американских "Абрамса", сообщили в Минобороны РФ."На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 2300 военнослужащих, 15 танков, в том числе два танка Abrams производства США, 69 боевых бронированных машин, включая американскую боевую машину пехоты Bradley. Уничтожены 127 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубица М777 производства США", - говорится в сообщении.Отмечается, что в течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность