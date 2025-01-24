https://ria.ru/20250124/svadba-1995386693.html

В МВД назвали цыганскую свадьбу между детьми под Астраханью символической

В МВД назвали цыганскую свадьбу между детьми под Астраханью символической - РИА Новости, 24.01.2025

В МВД назвали цыганскую свадьбу между детьми под Астраханью символической

Свадебный ритуал между несовершеннолетними в Астраханской области, видео с которым появилось в СМИ, носил символический характер, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T18:38:00+03:00

2025-01-24T18:38:00+03:00

2025-01-24T18:43:00+03:00

происшествия

астраханская область

астрахань

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 янв - РИА Новости, Юлия Насулина. Свадебный ритуал между несовершеннолетними в Астраханской области, видео с которым появилось в СМИ, носил символический характер, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону. Ранее в СМИ появилось видео и сообщения о том, что в Астрахани прошла цыганская свадьба 8-летнего жениха и 13-летней невесты. "В результате проверки по установлению обстоятельств свадебного ритуала между несовершеннолетними астраханцами установлено, что он носил символический характер и не являлся официальной регистрацией брака", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что несовершеннолетние проживают раздельно друг от друга со своими семьями и официально оформят отношения только после достижения установленного законодательством возраста. Противоправных деяний в отношении них не совершалось. Сотрудниками по делам несовершеннолетних городской полиции с представителями детей проведена разъяснительная работа.

https://ria.ru/20241212/sochi-1988893735.html

астраханская область

астрахань

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происшествия, астраханская область, астрахань, министерство внутренних дел рф (мвд россии)