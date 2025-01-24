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В Курске заключили под стражу обвиняемого по делу о защитных сооружениях - РИА Новости, 24.01.2025
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19:57 24.01.2025 (обновлено: 20:05 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/sud-1995397398.html
В Курске заключили под стражу обвиняемого по делу о защитных сооружениях
В Курске заключили под стражу обвиняемого по делу о защитных сооружениях - РИА Новости, 24.01.2025
В Курске заключили под стражу обвиняемого по делу о защитных сооружениях
Ленинский районный суд города Курска арестовал директора ООО "Торговый дом Курск" Дениса Федорова, обвиняемого в хищении денежных средств, выделенных на... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T19:57:00+03:00
2025-01-24T20:05:00+03:00
происшествия
курск
курская область
россия
денис федоров
владимир лукин
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КУРСК, 24 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд города Курска арестовал директора ООО "Торговый дом Курск" Дениса Федорова, обвиняемого в хищении денежных средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений на территории региона, сообщили в объединенной судебной системе Курской области."По версии следствия, Федоров, являясь директором ООО "Торговый дом Курск"... в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение денежных средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений на территории Курской области, в сумме более 43,5 миллиона рублей. 24 января 2025 года суд избрал в отношении Федорова Д. В. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в пресс-службе судов.Ранее Ленинский районный суд Курска арестовал директора корпорации Игоря Грабина на два месяца. Позднее меру пресечения в виде заключения под стражу тот же суд избрал в отношении гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина. Оба обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ).
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происшествия, курск, курская область, россия, денис федоров, владимир лукин
Происшествия, Курск, Курская область, Россия, Денис Федоров, Владимир Лукин
В Курске заключили под стражу обвиняемого по делу о защитных сооружениях

Суд в Курске арестовал третьего обвиняемого по делу о защитных сооружениях

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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КУРСК, 24 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд города Курска арестовал директора ООО "Торговый дом Курск" Дениса Федорова, обвиняемого в хищении денежных средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений на территории региона, сообщили в объединенной судебной системе Курской области.
"По версии следствия, Федоров, являясь директором ООО "Торговый дом Курск"... в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение денежных средств, выделенных на выполнение работ по устройству фортификационных сооружений на территории Курской области, в сумме более 43,5 миллиона рублей. 24 января 2025 года суд избрал в отношении Федорова Д. В. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в пресс-службе судов.
Ранее Ленинский районный суд Курска арестовал директора корпорации Игоря Грабина на два месяца. Позднее меру пресечения в виде заключения под стражу тот же суд избрал в отношении гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина. Оба обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ).
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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