https://ria.ru/20250124/sud-1995342368.html

Суд продлил арест замкомандующему Ленинградским военным округом

Суд продлил арест замкомандующему Ленинградским военным округом - РИА Новости, 24.01.2025

Суд продлил арест замкомандующему Ленинградским военным округом

Суд продлил до начала мая срок содержания под стражей заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T15:14:00+03:00

2025-01-24T15:14:00+03:00

2025-01-24T15:15:00+03:00

россия

валерий муминджанов

происшествия

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Суд продлил до начала мая срок содержания под стражей заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову по делу о взятке на 20 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда. "Продлить срок содержания под стражей Муминджанову Валерию Эркиновичу до 2 мая 2025 года", - огласил решение судья. Рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения вновь закрыли от СМИ. Как ранее рассказала РИА Новости адвокат Муминджанова Карина Лубенец, следственные действия по делу завершились 26 декабря, защита заканчивает ознакомление с материалами дела. По данным следствия, занимая ранее должность руководителя департамента ресурсного обеспечения министерства обороны и отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил РФ, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Минобороны, в том числе в зону СВО, на сумму более 1,5 миллиарда рублей, а за содействие получил взятку в особо крупном размере - свыше 20 миллионов рублей. Муминджанов вину не признает. Генерала арестовали в сентябре 2024 года.

https://ria.ru/20240903/vina-1970344514.html

https://ria.ru/20241108/putilov-1982747766.html

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россия, валерий муминджанов, происшествия