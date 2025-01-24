Суд продлил арест замкомандующему Ленинградским военным округом
Суд продлил арест замкомандующему Ленинградским военным округом Муминджанову
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Суд продлил до начала мая срок содержания под стражей заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову по делу о взятке на 20 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
"Продлить срок содержания под стражей Муминджанову Валерию Эркиновичу до 2 мая 2025 года", - огласил решение судья.
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Рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения вновь закрыли от СМИ.
Как ранее рассказала РИА Новости адвокат Муминджанова Карина Лубенец, следственные действия по делу завершились 26 декабря, защита заканчивает ознакомление с материалами дела.
По данным следствия, занимая ранее должность руководителя департамента ресурсного обеспечения министерства обороны и отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил РФ, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Минобороны, в том числе в зону СВО, на сумму более 1,5 миллиарда рублей, а за содействие получил взятку в особо крупном размере - свыше 20 миллионов рублей.
Муминджанов вину не признает. Генерала арестовали в сентябре 2024 года.
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