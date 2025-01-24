https://ria.ru/20250124/ssha-1995413833.html
США приостановят финансирование почти всех программ зарубежной помощи
США приостановят финансирование почти всех программ зарубежной помощи - РИА Новости, 24.01.2025
США приостановят финансирование почти всех программ зарубежной помощи
Государственный секретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T23:06:00+03:00
2025-01-24T23:06:00+03:00
2025-01-24T23:28:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая Украину, сообщило издание Politico со ссылкой на источник."Приказ касается почти всех существующих программ, за исключением Израиля и Египта," — говорится в документе.Согласно директиве, отправленной всем дипломатическим и консульским учреждениям США, сотрудники Госдепартамента обязаны издавать распоряжения о прекращении работ по большинству действующих грантов на иностранную помощь.Как указано в документе, решения о продолжении, модификации или прекращении программ будут приниматься после пересмотра, проводимого лично госсекретарем. Отмечается, что такая масштабная приостановка вызвала шок среди действующих и бывших сотрудников ведомства."Госдепартамент буквально взорвал все программы иностранной помощи," — прокомментировал один из чиновников в беседе с изданием.Источники Politico утверждают, что директива затрагивает поддержку ключевых союзников США, включая Украину, Иорданию и Тайвань.Госдепартамент пока не ответил на запросы издания о комментариях.
https://ria.ru/20250124/prigovor-1995411392.html
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в мире, сша, украина, израиль, марко рубио, государственный департамент сша
В мире, США, Украина, Израиль, Марко Рубио, Государственный департамент США
США приостановят финансирование почти всех программ зарубежной помощи
Рубио приостановил почти всю зарубежную помощь США на 90 дней, включая Украину