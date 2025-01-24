"Лежала на спине". В США неожиданно описали положение России
Политолог Доктороу: риторика США о России устарела на 20 лет
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Слова американских политиков о положении Украины и России не имеют ничего общего с реальностью, так как их взгляды давно устарели, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Экс-судья верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано задал Доктороу вопрос, правдивы ли заявления бывшего госсекретаря США Энтони Блинкене и бывшего советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о сильном и стабильном положении Украины, которая якобы находится на пути к вступлению в НАТО.
"Нет, это не имеет ничего общего с реальностью, это пузырь Вашингтона, это то, что они говорят своим непосредственным подчиненным и конгрессменам, и это основано на взгляде на Россию, который восходит к середине 1990-х годов, когда страна лежала на спине", — считает политолог.
Ранее в январе New York Times писала, что бывший госсекретарь США Энтони Блинкен настоял на продолжении конфликта на Украине в 2022 году. В статье отмечается, что он часто выступал против менее решительных чиновников Пентагона в пользу оружейных поставок Украине.
В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против России.