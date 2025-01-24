Рейтинг@Mail.ru
В США предложили платить за содействие депортации нелегальных мигрантов - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/ssha-1995396940.html
В США предложили платить за содействие депортации нелегальных мигрантов
В США предложили платить за содействие депортации нелегальных мигрантов - РИА Новости, 24.01.2025
В США предложили платить за содействие депортации нелегальных мигрантов
В американском штате Миссисипи предложили законопроект, позволяющий в случае его одобрения регистрировать "охотников за головами" нелегалов, которые смогут... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T19:45:00+03:00
2025-01-24T19:45:00+03:00
в мире
сша
миссисипи
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994934778_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d5a5af053b86ee4ab401e847d0ec791a.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В американском штате Миссисипи предложили законопроект, позволяющий в случае его одобрения регистрировать "охотников за головами" нелегалов, которые смогут получать по тысяче долларов за каждое содействие успешной депортациии нелегального мигранта, сообщает офис прокурора одного из округов штата. "Законопроект, автором которого является член палаты представителей Миссисипи от округа Де-Сото и республиканец Джастин Кин, призван позволить сертифицированным охотникам за головами помогать в выявлении и сообщении о нелегалах, что в конечном счете поможет ускорить усилия по депортации в соответствии с иммиграционными приоритетами администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа. Предлагаемый законопроект предусматривает вознаграждение в размере тысячи долларов зарегистрированным охотникам за головами за каждую успешную депортацию, которой они поспособствуют", - говорится в публикации на сайте офиса окружного прокурора Де-Сото Мэттью Бартона. Отмечается, что инициатива призвана облегчить финансовое бремя налогоплательщиков штата, так как властям Миссисипи приходится тратить крупные суммы на нелегальных мигрантов - только в Де-Сото за период руководства США бывшим президентом Джо Байденом в центрах по содержанию нелегалов было зарегистрировано более тысячи человек, что "почти на 150% больше", чем во время первого срока Трампа. В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. В пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США в рамках масштабной операции по борьбе с миграцией уже задержали 538 нелегалов, включая подозреваемого в терроризме, а также депортировали сотни мигрантов.
https://ria.ru/20250123/kanada-1995106596.html
https://ria.ru/20250122/fbr-1995023425.html
сша
миссисипи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994934778_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_945683d44aafd237704337f7b39c950b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, миссисипи, джо байден
В мире, США, Миссисипи, Джо Байден
В США предложили платить за содействие депортации нелегальных мигрантов

В США предложили платить тысячу долларов за помощь в депортации нелегалов

© AP Photo / Gregory BullМигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Gregory Bull
Мигранты направляются к фургону пограничного патруля после нелегального пересечения границы Мексики и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В американском штате Миссисипи предложили законопроект, позволяющий в случае его одобрения регистрировать "охотников за головами" нелегалов, которые смогут получать по тысяче долларов за каждое содействие успешной депортациии нелегального мигранта, сообщает офис прокурора одного из округов штата.
"Законопроект, автором которого является член палаты представителей Миссисипи от округа Де-Сото и республиканец Джастин Кин, призван позволить сертифицированным охотникам за головами помогать в выявлении и сообщении о нелегалах, что в конечном счете поможет ускорить усилия по депортации в соответствии с иммиграционными приоритетами администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа. Предлагаемый законопроект предусматривает вознаграждение в размере тысячи долларов зарегистрированным охотникам за головами за каждую успешную депортацию, которой они поспособствуют", - говорится в публикации на сайте офиса окружного прокурора Де-Сото Мэттью Бартона.
Торонто - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Канадцы боятся наплыва мигрантов из-за Трампа, пишет Washington Post
23 января, 12:28
Отмечается, что инициатива призвана облегчить финансовое бремя налогоплательщиков штата, так как властям Миссисипи приходится тратить крупные суммы на нелегальных мигрантов - только в Де-Сото за период руководства США бывшим президентом Джо Байденом в центрах по содержанию нелегалов было зарегистрировано более тысячи человек, что "почти на 150% больше", чем во время первого срока Трампа.
В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
В пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США в рамках масштабной операции по борьбе с миграцией уже задержали 538 нелегалов, включая подозреваемого в терроризме, а также депортировали сотни мигрантов.
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Минюст США задействует ФБР для борьбы с мигрантами
22 января, 17:56
 
В миреСШАМиссисипиДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала