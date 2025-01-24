https://ria.ru/20250124/ssha-1995396940.html

В США предложили платить за содействие депортации нелегальных мигрантов

В США предложили платить за содействие депортации нелегальных мигрантов - РИА Новости, 24.01.2025

В США предложили платить за содействие депортации нелегальных мигрантов

В американском штате Миссисипи предложили законопроект, позволяющий в случае его одобрения регистрировать "охотников за головами" нелегалов, которые смогут... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T19:45:00+03:00

2025-01-24T19:45:00+03:00

2025-01-24T19:45:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В американском штате Миссисипи предложили законопроект, позволяющий в случае его одобрения регистрировать "охотников за головами" нелегалов, которые смогут получать по тысяче долларов за каждое содействие успешной депортациии нелегального мигранта, сообщает офис прокурора одного из округов штата. "Законопроект, автором которого является член палаты представителей Миссисипи от округа Де-Сото и республиканец Джастин Кин, призван позволить сертифицированным охотникам за головами помогать в выявлении и сообщении о нелегалах, что в конечном счете поможет ускорить усилия по депортации в соответствии с иммиграционными приоритетами администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа. Предлагаемый законопроект предусматривает вознаграждение в размере тысячи долларов зарегистрированным охотникам за головами за каждую успешную депортацию, которой они поспособствуют", - говорится в публикации на сайте офиса окружного прокурора Де-Сото Мэттью Бартона. Отмечается, что инициатива призвана облегчить финансовое бремя налогоплательщиков штата, так как властям Миссисипи приходится тратить крупные суммы на нелегальных мигрантов - только в Де-Сото за период руководства США бывшим президентом Джо Байденом в центрах по содержанию нелегалов было зарегистрировано более тысячи человек, что "почти на 150% больше", чем во время первого срока Трампа. В понедельник Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. В пятницу пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США в рамках масштабной операции по борьбе с миграцией уже задержали 538 нелегалов, включая подозреваемого в терроризме, а также депортировали сотни мигрантов.

https://ria.ru/20250123/kanada-1995106596.html

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в мире, сша, миссисипи, джо байден