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Трамп приостановил работу главного биомедицинского института в США
Трамп приостановил работу главного биомедицинского института в США - РИА Новости, 24.01.2025
Трамп приостановил работу главного биомедицинского института в США
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила деятельность ключевого биомедицинского института страны — Национального института здравоохранения... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T18:24:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа приостановила деятельность ключевого биомедицинского института страны — Национального института здравоохранения (NIH), что встревожило все научное сообщество Штатов, пишет агентство Блумберг. "Администрация Трампа поставила на паузу работу жизненно важного для США биомедицинского исследовательского механизма — Национального института здравоохранения. Рассмотрение грантов, поездки и набор сотрудников заморожены на неопределенный срок", — отмечается в материале. По данным Блумберг, Национальный институт здравоохранения является основным источником финансирования биомедицинских исследований в США, ежегодно распределяя более 47 миллиардов долларов на поддержку более 300 тысяч исследователей в 2,5 тысячи учреждений. Это позволяет институту играть ключевую роль в разработке новых медицинских технологий, включая технологии мРНК и иммунотерапию рака. Решение администрации Трампа вызвало широкий резонанс среди ученых, которые пытаются оценить возможные последствия. Как отмечает Блумберг, прецедентов подобного масштабного вмешательства в работу NIH не было со времен краткой приостановки финансирования в 2018 году из-за шатдауна. "Отсутствие четких объяснений и сроков создает неопределенность для ведущих научных умов страны. Даже небольшие перебои в работе NIH могут привести к серьезным последствиям, особенно для молодых исследователей", — говорится в публикации. Как отмечает агентство, инвестиции в биомедицинские исследования приносят значительную пользу экономике США. По данным NIH, каждый доллар вложений в науку генерирует 2,46 доллара экономической активности. На фоне растущей тревоги в научной среде авторы статьи призывают администрацию Трампа пересмотреть подход к финансированию науки и восстановить стабильность работы NIH, чтобы избежать необратимых последствий для инновационного потенциала страны.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995332104.html
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сша, дональд трамп, nih, в мире
США, Дональд Трамп, NIH, В мире
Трамп приостановил работу главного биомедицинского института в США
Bloomberg: Трамп приостановил работу ключевого биомедицинского института
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила деятельность ключевого биомедицинского института страны — Национального института здравоохранения (NIH), что встревожило все научное сообщество Штатов, пишет агентство Блумберг
.
"Администрация Трампа
поставила на паузу работу жизненно важного для США
биомедицинского исследовательского механизма — Национального института здравоохранения. Рассмотрение грантов, поездки и набор сотрудников заморожены на неопределенный срок", — отмечается в материале.
По данным Блумберг, Национальный институт здравоохранения является основным источником финансирования биомедицинских исследований в США, ежегодно распределяя более 47 миллиардов долларов на поддержку более 300 тысяч исследователей в 2,5 тысячи учреждений. Это позволяет институту играть ключевую роль в разработке новых медицинских технологий, включая технологии мРНК и иммунотерапию рака.
Решение администрации Трампа вызвало широкий резонанс среди ученых, которые пытаются оценить возможные последствия. Как отмечает Блумберг, прецедентов подобного масштабного вмешательства в работу NIH
не было со времен краткой приостановки финансирования в 2018 году из-за шатдауна.
"Отсутствие четких объяснений и сроков создает неопределенность для ведущих научных умов страны. Даже небольшие перебои в работе NIH могут привести к серьезным последствиям, особенно для молодых исследователей", — говорится в публикации.
Как отмечает агентство, инвестиции в биомедицинские исследования приносят значительную пользу экономике США. По данным NIH, каждый доллар вложений в науку генерирует 2,46 доллара экономической активности.
На фоне растущей тревоги в научной среде авторы статьи призывают администрацию Трампа пересмотреть подход к финансированию науки и восстановить стабильность работы NIH, чтобы избежать необратимых последствий для инновационного потенциала страны.