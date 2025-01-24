https://ria.ru/20250124/ssha-1995384275.html

Трамп приостановил работу главного биомедицинского института в США

Трамп приостановил работу главного биомедицинского института в США - РИА Новости, 24.01.2025

Трамп приостановил работу главного биомедицинского института в США

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила деятельность ключевого биомедицинского института страны — Национального института здравоохранения... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T18:24:00+03:00

2025-01-24T18:24:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа приостановила деятельность ключевого биомедицинского института страны — Национального института здравоохранения (NIH), что встревожило все научное сообщество Штатов, пишет агентство Блумберг. "Администрация Трампа поставила на паузу работу жизненно важного для США биомедицинского исследовательского механизма — Национального института здравоохранения. Рассмотрение грантов, поездки и набор сотрудников заморожены на неопределенный срок", — отмечается в материале. По данным Блумберг, Национальный институт здравоохранения является основным источником финансирования биомедицинских исследований в США, ежегодно распределяя более 47 миллиардов долларов на поддержку более 300 тысяч исследователей в 2,5 тысячи учреждений. Это позволяет институту играть ключевую роль в разработке новых медицинских технологий, включая технологии мРНК и иммунотерапию рака. Решение администрации Трампа вызвало широкий резонанс среди ученых, которые пытаются оценить возможные последствия. Как отмечает Блумберг, прецедентов подобного масштабного вмешательства в работу NIH не было со времен краткой приостановки финансирования в 2018 году из-за шатдауна. "Отсутствие четких объяснений и сроков создает неопределенность для ведущих научных умов страны. Даже небольшие перебои в работе NIH могут привести к серьезным последствиям, особенно для молодых исследователей", — говорится в публикации. Как отмечает агентство, инвестиции в биомедицинские исследования приносят значительную пользу экономике США. По данным NIH, каждый доллар вложений в науку генерирует 2,46 доллара экономической активности. На фоне растущей тревоги в научной среде авторы статьи призывают администрацию Трампа пересмотреть подход к финансированию науки и восстановить стабильность работы NIH, чтобы избежать необратимых последствий для инновационного потенциала страны.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995332104.html

https://ria.ru/20250121/tramp-1994834564.html

https://ria.ru/20250124/tramp-1995272840.html

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