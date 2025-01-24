https://ria.ru/20250124/ssha-1995276090.html

В Вашингтоне построят элитный бункер на случай катастрофы

В Вашингтоне построят элитный бункер на случай катастрофы - РИА Новости, 24.01.2025

В Вашингтоне построят элитный бункер на случай катастрофы

Элитный бункер для богатейших людей мира на случай глобальной катастрофы построят неподалеку от Белого дома в Вашингтоне, он сможет вместить в себя 625 человек, РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T10:51:00+03:00

2025-01-24T10:51:00+03:00

2025-01-24T10:51:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Элитный бункер для богатейших людей мира на случай глобальной катастрофы построят неподалеку от Белого дома в Вашингтоне, он сможет вместить в себя 625 человек, каждому из них придется выложить за место по 20 миллионов долларов, сообщает британская газета Daily Mail. "Роскошный бункер для избранных на случай судного дня с бассейнами, медицинским оборудованием с искусственным интеллектом (ИИ) и гламурными номерами откроется в 2026 году. Американская компания SAFE раскрыла свои планы построить элитную крепость в Вирджинии... Бункер стоимостью 300 миллионов долларов разместит 625 богатейших людей на случай глобальной катастрофы... Несмотря на его близкое расположение к Белому дому в Вашингтоне, руководители нового убежища настаивают на том, что это просто "совпадение" и никак не связано с международным напряжением и страхом возможной Третьей мировой войны", - пишет издание. Отмечается, что стоимость одного номера в бункере под названием Aerie составит 20 миллионов долларов. Помимо прочего, жители бункера смогут наслаждаться высокой кухней, боулингом и скалолазанием.

https://ria.ru/20241217/stantsiya-1989662945.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вашингтон (штат)