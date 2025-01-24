https://ria.ru/20250124/ssha-1995261144.html

В США остановили рассмотрение заявок на смену пола в паспорте

В США остановили рассмотрение заявок на смену пола в паспорте - РИА Новости, 24.01.2025

В США остановили рассмотрение заявок на смену пола в паспорте

Государственный департамент США остановил рассмотрение заявок на смену пола в паспорте, а также на оформление паспортов с указанием "Х" в графе "пол", сообщает... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T09:44:00+03:00

2025-01-24T09:44:00+03:00

2025-01-24T10:21:00+03:00

в мире

сша

марко рубио

энтони блинкен

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995269176_0:242:3067:1967_1920x0_80_0_0_db629b2442f5e7989c7f3d9e59ec7b5e.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Государственный департамент США остановил рассмотрение заявок на смену пола в паспорте, а также на оформление паспортов с указанием "Х" в графе "пол", сообщает издание Guardian со ссылкой на разосланное чиновникам распоряжение госсекретаря США Марко Рубио. В апреле 2022 года граждане США получили право при подаче заявки на оформление паспорта указывать в графе "пол" не "мужской" или "женский", а "Х". Как заявлял по этому поводу бывший госсекретарь США Энтони Блинкен, американское правительство планировало сделать данную опцию доступной при оформлении и других видов документов. "Государственный департамент США остановил рассмотрение всех заявок на оформление паспортов с "Х" в графе "пол", а также на замену гендера в существующих паспортах", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что мера касается как действующих, так и будущих заявок. В разосланном сотрудникам электронном письме Рубио подчеркнул, что, согласно политике Соединенных Штатов, пол гражданина не может меняться. Кроме того, согласно распоряжению госсекретаря, во всех официальных документах следует использовать слово "пол", а не "гендер", отмечает газета. В первый день на посту президента США Дональд Трамп подписал указы, направленные на защиту традиционных ценностей. Правительство теперь будет официально признавать только два биологических пола — мужской и женский.

https://rsport.ria.ru/20250122/iba-1995004507.html

https://ria.ru/20240414/god-1940014815.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, марко рубио, энтони блинкен, дональд трамп