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В США остановили рассмотрение заявок на смену пола в паспорте - РИА Новости, 24.01.2025
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09:44 24.01.2025 (обновлено: 10:21 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/ssha-1995261144.html
В США остановили рассмотрение заявок на смену пола в паспорте
В США остановили рассмотрение заявок на смену пола в паспорте - РИА Новости, 24.01.2025
В США остановили рассмотрение заявок на смену пола в паспорте
Государственный департамент США остановил рассмотрение заявок на смену пола в паспорте, а также на оформление паспортов с указанием "Х" в графе "пол", сообщает... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T09:44:00+03:00
2025-01-24T10:21:00+03:00
в мире
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марко рубио
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Государственный департамент США остановил рассмотрение заявок на смену пола в паспорте, а также на оформление паспортов с указанием "Х" в графе "пол", сообщает издание Guardian со ссылкой на разосланное чиновникам распоряжение госсекретаря США Марко Рубио. В апреле 2022 года граждане США получили право при подаче заявки на оформление паспорта указывать в графе "пол" не "мужской" или "женский", а "Х". Как заявлял по этому поводу бывший госсекретарь США Энтони Блинкен, американское правительство планировало сделать данную опцию доступной при оформлении и других видов документов. "Государственный департамент США остановил рассмотрение всех заявок на оформление паспортов с "Х" в графе "пол", а также на замену гендера в существующих паспортах", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что мера касается как действующих, так и будущих заявок. В разосланном сотрудникам электронном письме Рубио подчеркнул, что, согласно политике Соединенных Штатов, пол гражданина не может меняться. Кроме того, согласно распоряжению госсекретаря, во всех официальных документах следует использовать слово "пол", а не "гендер", отмечает газета. В первый день на посту президента США Дональд Трамп подписал указы, направленные на защиту традиционных ценностей. Правительство теперь будет официально признавать только два биологических пола — мужской и женский.
https://rsport.ria.ru/20250122/iba-1995004507.html
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в мире, сша, марко рубио, энтони блинкен, дональд трамп
В мире, США, Марко Рубио, Энтони Блинкен, Дональд Трамп
В США остановили рассмотрение заявок на смену пола в паспорте

Госдеп США остановил рассмотрение заявок на смену пола в паспорте

© Getty Images / boonchai wedmakawandПаспорт гражданина США
Паспорт гражданина США - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Getty Images / boonchai wedmakawand
Паспорт гражданина США. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Государственный департамент США остановил рассмотрение заявок на смену пола в паспорте, а также на оформление паспортов с указанием "Х" в графе "пол", сообщает издание Guardian со ссылкой на разосланное чиновникам распоряжение госсекретаря США Марко Рубио.
В апреле 2022 года граждане США получили право при подаче заявки на оформление паспорта указывать в графе "пол" не "мужской" или "женский", а "Х". Как заявлял по этому поводу бывший госсекретарь США Энтони Блинкен, американское правительство планировало сделать данную опцию доступной при оформлении и других видов документов.
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"Государственный департамент США остановил рассмотрение всех заявок на оформление паспортов с "Х" в графе "пол", а также на замену гендера в существующих паспортах", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что мера касается как действующих, так и будущих заявок.
В разосланном сотрудникам электронном письме Рубио подчеркнул, что, согласно политике Соединенных Штатов, пол гражданина не может меняться. Кроме того, согласно распоряжению госсекретаря, во всех официальных документах следует использовать слово "пол", а не "гендер", отмечает газета.
В первый день на посту президента США Дональд Трамп подписал указы, направленные на защиту традиционных ценностей. Правительство теперь будет официально признавать только два биологических пола — мужской и женский.
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