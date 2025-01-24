В США остановили рассмотрение заявок на смену пола в паспорте
Госдеп США остановил рассмотрение заявок на смену пола в паспорте
© Getty Images / boonchai wedmakawandПаспорт гражданина США
© Getty Images / boonchai wedmakawand
Паспорт гражданина США. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Государственный департамент США остановил рассмотрение заявок на смену пола в паспорте, а также на оформление паспортов с указанием "Х" в графе "пол", сообщает издание Guardian со ссылкой на разосланное чиновникам распоряжение госсекретаря США Марко Рубио.
В апреле 2022 года граждане США получили право при подаче заявки на оформление паспорта указывать в графе "пол" не "мужской" или "женский", а "Х". Как заявлял по этому поводу бывший госсекретарь США Энтони Блинкен, американское правительство планировало сделать данную опцию доступной при оформлении и других видов документов.
"Государственный департамент США остановил рассмотрение всех заявок на оформление паспортов с "Х" в графе "пол", а также на замену гендера в существующих паспортах", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что мера касается как действующих, так и будущих заявок.
В разосланном сотрудникам электронном письме Рубио подчеркнул, что, согласно политике Соединенных Штатов, пол гражданина не может меняться. Кроме того, согласно распоряжению госсекретаря, во всех официальных документах следует использовать слово "пол", а не "гендер", отмечает газета.
В первый день на посту президента США Дональд Трамп подписал указы, направленные на защиту традиционных ценностей. Правительство теперь будет официально признавать только два биологических пола — мужской и женский.
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