https://ria.ru/20250124/sryv-1995244897.html

Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей

Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей - РИА Новости, 24.01.2025

Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей

Соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать, заявил президент США Дональд Трамп в... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T05:44:00+03:00

2025-01-24T05:44:00+03:00

2025-01-24T09:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News."Мы могли заключить сделку, <…> и Зеленский решил, что он хочет воевать", — сказал он , комментируя возможность завершить боевые действия.Президент отметил, что Зеленский — не ангел и не должен был допускать начала спецоперации на Украине. Он призвал завершить конфликт в ближайшее время."Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас все уладить. С него хватит", — подчеркнул Трамп.В четверг Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Владимиром Путиным и получает "сигналы", что российский лидер также этого хочет. При этом он дал понять, что Владимир Зеленский сообщил ему о "готовности заключить сделку" по урегулированию украинского конфликта.Днем ранее американский лидер призвал Москву завершить спецоперацию, в противном случае он пригрозил ввести новые санкции и пошлины. Хозяин Белого дома предупредил о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.Комментируя его слова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало. По его словам, Трампу во время его первого срока нравились санкционные методы, но недружественные действия в отношении Москвы будут иметь последствия.Позиция России по урегулированию на УкраинеВ июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.

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https://ria.ru/20250124/tramp-1995149669.html

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