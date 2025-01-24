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Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:44 24.01.2025 (обновлено: 09:14 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/sryv-1995244897.html
Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей
Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей - РИА Новости, 24.01.2025
Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей
Соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать, заявил президент США Дональд Трамп в... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T05:44:00+03:00
2025-01-24T09:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
россия
москва
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News."Мы могли заключить сделку, &lt;…&gt; и Зеленский решил, что он хочет воевать", — сказал он , комментируя возможность завершить боевые действия.Президент отметил, что Зеленский — не ангел и не должен был допускать начала спецоперации на Украине. Он призвал завершить конфликт в ближайшее время."Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас все уладить. С него хватит", — подчеркнул Трамп.В четверг Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Владимиром Путиным и получает "сигналы", что российский лидер также этого хочет. При этом он дал понять, что Владимир Зеленский сообщил ему о "готовности заключить сделку" по урегулированию украинского конфликта.Днем ранее американский лидер призвал Москву завершить спецоперацию, в противном случае он пригрозил ввести новые санкции и пошлины. Хозяин Белого дома предупредил о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.Комментируя его слова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало. По его словам, Трампу во время его первого срока нравились санкционные методы, но недружественные действия в отношении Москвы будут иметь последствия.Позиция России по урегулированию на УкраинеВ июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.
https://ria.ru/20250123/tramp-1995208422.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Россия, Москва, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, НАТО, В мире
Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей

Трамп: сделка по урегулированию на Украине не была заключена по вине Зеленского

© AP Photo / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"Мы могли заключить сделку, <…> и Зеленский решил, что он хочет воевать", — сказал он , комментируя возможность завершить боевые действия.
Дональд Трамп выступает дистанционно перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. 23 января 2025 года - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Трамп попросит ОПЕК снизить цены на нефть ради мира на Украине
Вчера, 19:19

В ноябре 2023 года глава фракции "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Британии Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".

Президент отметил, что Зеленский — не ангел и не должен был допускать начала спецоперации на Украине. Он призвал завершить конфликт в ближайшее время.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Трамп выдвинул России ультиматум. В Москве его не заметили
08:00
"Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас все уладить. С него хватит", — подчеркнул Трамп.
В четверг Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Владимиром Путиным и получает "сигналы", что российский лидер также этого хочет. При этом он дал понять, что Владимир Зеленский сообщил ему о "готовности заключить сделку" по урегулированию украинского конфликта.
Днем ранее американский лидер призвал Москву завершить спецоперацию, в противном случае он пригрозил ввести новые санкции и пошлины. Хозяин Белого дома предупредил о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.
Комментируя его слова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало. По его словам, Трампу во время его первого срока нравились санкционные методы, но недружественные действия в отношении Москвы будут иметь последствия.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 23 января 2025 - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Поражение Киева обойдется Западу в триллионы, заявил генсек НАТО
Вчера, 10:52

Позиция России по урегулированию на Украине

В июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • киевские власти официально откажутся от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • Киев проведет демилитаризацию и денацификацию;
  • Украина примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Фатальное решение. Трамп заставит Киев пойти на убийственный шаг
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампРоссияМоскваВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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