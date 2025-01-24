Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных договоренностей
Трамп: сделка по урегулированию на Украине не была заключена по вине Зеленского
© AP Photo / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Соглашение по урегулированию конфликта на Украине не было достигнуто, поскольку Владимир Зеленский захотел воевать, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"Мы могли заключить сделку, <…> и Зеленский решил, что он хочет воевать", — сказал он , комментируя возможность завершить боевые действия.
В ноябре 2023 года глава фракции "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Британии Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
Президент отметил, что Зеленский — не ангел и не должен был допускать начала спецоперации на Украине. Он призвал завершить конфликт в ближайшее время.
"Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас все уладить. С него хватит", — подчеркнул Трамп.
В четверг Трамп заявил, что желает "немедленно" встретиться с Владимиром Путиным и получает "сигналы", что российский лидер также этого хочет. При этом он дал понять, что Владимир Зеленский сообщил ему о "готовности заключить сделку" по урегулированию украинского конфликта.
Днем ранее американский лидер призвал Москву завершить спецоперацию, в противном случае он пригрозил ввести новые санкции и пошлины. Хозяин Белого дома предупредил о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.
Комментируя его слова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало. По его словам, Трампу во время его первого срока нравились санкционные методы, но недружественные действия в отношении Москвы будут иметь последствия.
Позиция России по урегулированию на Украине
В июне прошлого года Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
- киевские власти официально откажутся от намерений присоединиться к НАТО;
- ВСУ выйдут из новых российских регионов;
- Киев проведет демилитаризацию и денацификацию;
- Украина примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства также упомянул в этом контексте отмену санкций против России.