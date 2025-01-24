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ВС России сбили над Запорожской областью крылатые ракеты ВСУ - РИА Новости, 24.01.2025
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05:06 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/spetsoperatsii-1995243287.html
ВС России сбили над Запорожской областью крылатые ракеты ВСУ
ВС России сбили над Запорожской областью крылатые ракеты ВСУ - РИА Новости, 24.01.2025
ВС России сбили над Запорожской областью крылатые ракеты ВСУ
Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-2М" группировки "Днепр" поразил в небе над Запорожской областью группу тактических крылатых ракет ВСУ производства стран РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T05:06:00+03:00
2025-01-24T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сша
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-2М" группировки "Днепр" поразил в небе над Запорожской областью группу тактических крылатых ракет ВСУ производства стран НАТО, об этом сообщил журналистам начальник расчета с позывным "Курск". "Работаем по БПЛА, по противорадиолокационным ракетам. На днях сбили тактические крылатые ракеты. Ракет сбили около шести штук, крайняя ракета была взята (в наведение - ред.) на 27 километрах. Успели доложить на КП, была команда сразу уничтожить, отработали на дальности 14 (километров - ред.). К примеру, Storm Shadow - это крылатая ракета, которая летит очень низко, которая летит по (заранее - ред.) заданным целям, для нашего ЗРК - это легкая добыча", - рассказал военный. По его словам, подразделение ПВО, в состав которого входит расчет, в состоянии перехватывать все средства поражения, которые ВСУ могут применить в регионе. "Наш ЗРК, который уничтожает цели на высоте от 10 до 12 тысяч метров, позволяет поразить (ракету - ред.) ATACMS, поэтому, если будет такая ракета, мы ее собьем", - отметил "Курск". Он добавил, что его расчет неоднократно уничтожал ударные дроны Switchblade 600 производства США, а также разведывательные БПЛА Raybird и Shark производства Украины. Зенитно-ракетные комплексы группировки войск "Днепр" прикрывают в Запорожской области критически важные объекты гражданской инфраструктуры, в том числе электростанции, порты, мосты и населенные пункты.
https://ria.ru/20250124/spetsoperatsiya-1995242372.html
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запорожская область, сша, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России сбили над Запорожской областью крылатые ракеты ВСУ

Командир Курск: расчет Тор-2М сбил над Запорожской областью крылатые ракеты ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-2М" группировки "Днепр" поразил в небе над Запорожской областью группу тактических крылатых ракет ВСУ производства стран НАТО, об этом сообщил журналистам начальник расчета с позывным "Курск".
"Работаем по БПЛА, по противорадиолокационным ракетам. На днях сбили тактические крылатые ракеты. Ракет сбили около шести штук, крайняя ракета была взята (в наведение - ред.) на 27 километрах. Успели доложить на КП, была команда сразу уничтожить, отработали на дальности 14 (километров - ред.). К примеру, Storm Shadow - это крылатая ракета, которая летит очень низко, которая летит по (заранее - ред.) заданным целям, для нашего ЗРК - это легкая добыча", - рассказал военный.
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По его словам, подразделение ПВО, в состав которого входит расчет, в состоянии перехватывать все средства поражения, которые ВСУ могут применить в регионе. "Наш ЗРК, который уничтожает цели на высоте от 10 до 12 тысяч метров, позволяет поразить (ракету - ред.) ATACMS, поэтому, если будет такая ракета, мы ее собьем", - отметил "Курск".
Он добавил, что его расчет неоднократно уничтожал ударные дроны Switchblade 600 производства США, а также разведывательные БПЛА Raybird и Shark производства Украины.
Зенитно-ракетные комплексы группировки войск "Днепр" прикрывают в Запорожской области критически важные объекты гражданской инфраструктуры, в том числе электростанции, порты, мосты и населенные пункты.
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