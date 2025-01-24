https://ria.ru/20250124/spetsoperatsii-1995243287.html
ВС России сбили над Запорожской областью крылатые ракеты ВСУ
ВС России сбили над Запорожской областью крылатые ракеты ВСУ - РИА Новости, 24.01.2025
ВС России сбили над Запорожской областью крылатые ракеты ВСУ
Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-2М" группировки "Днепр" поразил в небе над Запорожской областью группу тактических крылатых ракет ВСУ производства стран РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T05:06:00+03:00
2025-01-24T05:06:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-2М" группировки "Днепр" поразил в небе над Запорожской областью группу тактических крылатых ракет ВСУ производства стран НАТО, об этом сообщил журналистам начальник расчета с позывным "Курск". "Работаем по БПЛА, по противорадиолокационным ракетам. На днях сбили тактические крылатые ракеты. Ракет сбили около шести штук, крайняя ракета была взята (в наведение - ред.) на 27 километрах. Успели доложить на КП, была команда сразу уничтожить, отработали на дальности 14 (километров - ред.). К примеру, Storm Shadow - это крылатая ракета, которая летит очень низко, которая летит по (заранее - ред.) заданным целям, для нашего ЗРК - это легкая добыча", - рассказал военный. По его словам, подразделение ПВО, в состав которого входит расчет, в состоянии перехватывать все средства поражения, которые ВСУ могут применить в регионе. "Наш ЗРК, который уничтожает цели на высоте от 10 до 12 тысяч метров, позволяет поразить (ракету - ред.) ATACMS, поэтому, если будет такая ракета, мы ее собьем", - отметил "Курск". Он добавил, что его расчет неоднократно уничтожал ударные дроны Switchblade 600 производства США, а также разведывательные БПЛА Raybird и Shark производства Украины. Зенитно-ракетные комплексы группировки войск "Днепр" прикрывают в Запорожской области критически важные объекты гражданской инфраструктуры, в том числе электростанции, порты, мосты и населенные пункты.
https://ria.ru/20250124/spetsoperatsiya-1995242372.html
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Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России сбили над Запорожской областью крылатые ракеты ВСУ
Командир Курск: расчет Тор-2М сбил над Запорожской областью крылатые ракеты ВСУ