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Россия частично возобновила работу в Арктическом совете, заявила Захарова - РИА Новости, 24.01.2025
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07:47 24.01.2025 (обновлено: 09:25 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/sovet-1995251577.html
Россия частично возобновила работу в Арктическом совете, заявила Захарова
Россия частично возобновила работу в Арктическом совете, заявила Захарова - РИА Новости, 24.01.2025
Россия частично возобновила работу в Арктическом совете, заявила Захарова
Россия частично возобновила работу в Арктическом совете, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T07:47:00+03:00
2025-01-24T09:25:00+03:00
россия
арктика
украина
мария захарова
арктический совет
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия частично возобновила работу в Арктическом совете, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. "На данном этапе взаимодействие по линии Арктического совета возобновлено частично", — сказала собеседница агентства.По словам дипломата, во второй половине 2024-го с подачи норвежского председательства в формате видео-конференц-связи состоялись заседания всех шести рабочих групп совета по вопросам устойчивого развития, климата, защиты окружающей среды, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации."Во всех из них приняли участие представители профильных российских ведомств и организаций", — пояснила Захарова.Представитель МИД рассчитывает, что работу Арктического совета возобновят с учетом интересов всех государств региона.Дипломат подчеркнула, что Москва всегда выступала за взаимодействие в Заполярье для сохранения мира и стабильности в регионе, устойчивого развития Арктики, защиты интересов коренного населения, сохранения уязвимой арктической среды.&quot;И сейчас готовы к диалогу по вопросам арктической повестки, в том числе в рамках Арктического совета, при условии, что он будет осуществляться на равноправной и взаимовыгодной основе&quot;, — заявила она.Захарова добавила, что Москва будет выстраивать работу в совете исходя из реального положения дел и стоящих перед страной задач.
https://ria.ru/20250124/sovet-1995250131.html
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россия, арктика, украина, мария захарова, арктический совет, москва
Россия, Арктика, Украина, Мария Захарова, Арктический совет, Москва
Россия частично возобновила работу в Арктическом совете, заявила Захарова

Захарова: Россия частично возобновила работу в Арктическом совете

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД Мария Захарова
Официальный представитель МИД Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия частично возобновила работу в Арктическом совете, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"На данном этапе взаимодействие по линии Арктического совета возобновлено частично", — сказала собеседница агентства.
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Последние два года деятельность Арктического совета была фактически заморожена. В марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине.

По словам дипломата, во второй половине 2024-го с подачи норвежского председательства в формате видео-конференц-связи состоялись заседания всех шести рабочих групп совета по вопросам устойчивого развития, климата, защиты окружающей среды, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.
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"Во всех из них приняли участие представители профильных российских ведомств и организаций", — пояснила Захарова.
Представитель МИД рассчитывает, что работу Арктического совета возобновят с учетом интересов всех государств региона.
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Дипломат подчеркнула, что Москва всегда выступала за взаимодействие в Заполярье для сохранения мира и стабильности в регионе, устойчивого развития Арктики, защиты интересов коренного населения, сохранения уязвимой арктической среды.
«

"И сейчас готовы к диалогу по вопросам арктической повестки, в том числе в рамках Арктического совета, при условии, что он будет осуществляться на равноправной и взаимовыгодной основе", — заявила она.

Захарова добавила, что Москва будет выстраивать работу в совете исходя из реального положения дел и стоящих перед страной задач.

Арктический совет — межправительственный форум высокого уровня, учрежден в 1996 году. Он способствует сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В него входят Россия, Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.

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