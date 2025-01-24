https://ria.ru/20250124/sovet-1995251577.html
Россия частично возобновила работу в Арктическом совете, заявила Захарова
Россия частично возобновила работу в Арктическом совете, заявила Захарова - РИА Новости, 24.01.2025
Россия частично возобновила работу в Арктическом совете, заявила Захарова
Россия частично возобновила работу в Арктическом совете, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T07:47:00+03:00
2025-01-24T07:47:00+03:00
2025-01-24T09:25:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия частично возобновила работу в Арктическом совете, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. "На данном этапе взаимодействие по линии Арктического совета возобновлено частично", — сказала собеседница агентства.По словам дипломата, во второй половине 2024-го с подачи норвежского председательства в формате видео-конференц-связи состоялись заседания всех шести рабочих групп совета по вопросам устойчивого развития, климата, защиты окружающей среды, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации."Во всех из них приняли участие представители профильных российских ведомств и организаций", — пояснила Захарова.Представитель МИД рассчитывает, что работу Арктического совета возобновят с учетом интересов всех государств региона.Дипломат подчеркнула, что Москва всегда выступала за взаимодействие в Заполярье для сохранения мира и стабильности в регионе, устойчивого развития Арктики, защиты интересов коренного населения, сохранения уязвимой арктической среды."И сейчас готовы к диалогу по вопросам арктической повестки, в том числе в рамках Арктического совета, при условии, что он будет осуществляться на равноправной и взаимовыгодной основе", — заявила она.Захарова добавила, что Москва будет выстраивать работу в совете исходя из реального положения дел и стоящих перед страной задач.
https://ria.ru/20250124/sovet-1995250131.html
https://ria.ru/20250120/zaharova-1994689643.html
https://ria.ru/20250109/peskov-1992919955.html
https://ria.ru/20241218/arktika-1989902404.html
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россия, арктика, украина, мария захарова, арктический совет, москва
Россия, Арктика, Украина, Мария Захарова, Арктический совет, Москва
Россия частично возобновила работу в Арктическом совете, заявила Захарова
Захарова: Россия частично возобновила работу в Арктическом совете