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В МИД заявили, что диалог на площадке Арктического совета заморожен - РИА Новости, 24.01.2025
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07:42 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/sovet-1995251288.html
В МИД заявили, что диалог на площадке Арктического совета заморожен
В МИД заявили, что диалог на площадке Арктического совета заморожен - РИА Новости, 24.01.2025
В МИД заявили, что диалог на площадке Арктического совета заморожен
Политический диалог на площадке Арктического совета заморожен, не проводятся встречи Комитета старших должностных лиц, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T07:42:00+03:00
2025-01-24T07:42:00+03:00
россия
норвегия
украина
мария захарова
арктический совет
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Политический диалог на площадке Арктического совета заморожен, не проводятся встречи Комитета старших должностных лиц, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Политический диалог на площадке Арктического совета по-прежнему заморожен, не проводятся встречи главного координирующего органа - Комитета старших должностных лиц... В контакте с норвежской стороной намерены и далее добиваться нормализации ситуации в Совете", - указала она. По ее словам, об итогах завершающегося в мае этого года председательства Норвегии в Совете "будем судить по конкретным результатам". Последние два года деятельность Арктического совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине. Первое после длительного перерыва заседание рабочей группы Арктического совета прошло 3 апреля 2024 года в режиме видеоконференции. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В него входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.
https://ria.ru/20250124/sovet-1995250131.html
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россия, норвегия, украина, мария захарова, арктический совет
Россия, Норвегия, Украина, Мария Захарова, Арктический совет
В МИД заявили, что диалог на площадке Арктического совета заморожен

Захарова: политдиалог на площадке Арктического совета по-прежнему заморожен

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Политический диалог на площадке Арктического совета заморожен, не проводятся встречи Комитета старших должностных лиц, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Политический диалог на площадке Арктического совета по-прежнему заморожен, не проводятся встречи главного координирующего органа - Комитета старших должностных лиц... В контакте с норвежской стороной намерены и далее добиваться нормализации ситуации в Совете", - указала она.
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По ее словам, об итогах завершающегося в мае этого года председательства Норвегии в Совете "будем судить по конкретным результатам".
Последние два года деятельность Арктического совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине. Первое после длительного перерыва заседание рабочей группы Арктического совета прошло 3 апреля 2024 года в режиме видеоконференции.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В него входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.
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