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Захарова оценила заявления Осло о возобновлении работы Арктического совета - РИА Новости, 24.01.2025
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07:27 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/sovet-1995250131.html
Захарова оценила заявления Осло о возобновлении работы Арктического совета
Захарова оценила заявления Осло о возобновлении работы Арктического совета - РИА Новости, 24.01.2025
Захарова оценила заявления Осло о возобновлении работы Арктического совета
Заявления Осло о возобновлении работы Арктического совета сопровождаются лишь перезапуском его рабочих групп с участием РФ в дистанции одном формате, Москва... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T07:27:00+03:00
2025-01-24T07:27:00+03:00
россия
осло
норвегия
мария захарова
арктический совет
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Заявления Осло о возобновлении работы Арктического совета сопровождаются лишь перезапуском его рабочих групп с участием РФ в дистанции одном формате, Москва считает эти шаги недостаточными, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Последние два года деятельность Совета была фактически заморожена - после того как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине. Первое после длительного перерыва заседание рабочей группы Арктического совета прошло 3 апреля 2024 года в режиме видеоконференции. Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать председательство Норвегии в Арктическом совете, указала, что в целях продвижения российских интересов в Арктике МИД России "поддерживает взаимодействие с норвежским председательством в Совете и Секретариатом организации в городе Тромсё". "Заявления Осло о нацеленности на возобновление работы Совета пока сопровождаются лишь перезапуском его рабочих и экспертных групп с российским участием в дистанционном формате. Это важный, но явно недостаточный шаг", - отметила Захарова. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В него входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.
https://ria.ru/20250122/zaharova-1994898482.html
https://ria.ru/20250123/es-1995194464.html
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россия, осло, норвегия, мария захарова, арктический совет
Россия, Осло, Норвегия, Мария Захарова, Арктический совет
Захарова оценила заявления Осло о возобновлении работы Арктического совета

Захарова назвала заявления Осло о работе Арктического совета недостаточными

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Заявления Осло о возобновлении работы Арктического совета сопровождаются лишь перезапуском его рабочих групп с участием РФ в дистанции одном формате, Москва считает эти шаги недостаточными, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Последние два года деятельность Совета была фактически заморожена - после того как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине. Первое после длительного перерыва заседание рабочей группы Арктического совета прошло 3 апреля 2024 года в режиме видеоконференции.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать председательство Норвегии в Арктическом совете, указала, что в целях продвижения российских интересов в Арктике МИД России "поддерживает взаимодействие с норвежским председательством в Совете и Секретариатом организации в городе Тромсё".
"Заявления Осло о нацеленности на возобновление работы Совета пока сопровождаются лишь перезапуском его рабочих и экспертных групп с российским участием в дистанционном формате. Это важный, но явно недостаточный шаг", - отметила Захарова.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В него входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.
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РоссияОслоНорвегияМария ЗахароваАрктический совет
 
 
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