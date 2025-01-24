https://ria.ru/20250124/sovet-1995250131.html

Захарова оценила заявления Осло о возобновлении работы Арктического совета

Захарова оценила заявления Осло о возобновлении работы Арктического совета - РИА Новости, 24.01.2025

Захарова оценила заявления Осло о возобновлении работы Арктического совета

Заявления Осло о возобновлении работы Арктического совета сопровождаются лишь перезапуском его рабочих групп с участием РФ в дистанции одном формате, Москва... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T07:27:00+03:00

2025-01-24T07:27:00+03:00

2025-01-24T07:27:00+03:00

россия

осло

норвегия

мария захарова

арктический совет

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Заявления Осло о возобновлении работы Арктического совета сопровождаются лишь перезапуском его рабочих групп с участием РФ в дистанции одном формате, Москва считает эти шаги недостаточными, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Последние два года деятельность Совета была фактически заморожена - после того как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине. Первое после длительного перерыва заседание рабочей группы Арктического совета прошло 3 апреля 2024 года в режиме видеоконференции. Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать председательство Норвегии в Арктическом совете, указала, что в целях продвижения российских интересов в Арктике МИД России "поддерживает взаимодействие с норвежским председательством в Совете и Секретариатом организации в городе Тромсё". "Заявления Осло о нацеленности на возобновление работы Совета пока сопровождаются лишь перезапуском его рабочих и экспертных групп с российским участием в дистанционном формате. Это важный, но явно недостаточный шаг", - отметила Захарова. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В него входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.

https://ria.ru/20250122/zaharova-1994898482.html

https://ria.ru/20250123/es-1995194464.html

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осло

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россия, осло, норвегия, мария захарова, арктический совет