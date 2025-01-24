https://ria.ru/20250124/solovev-1995403783.html
Путин присвоил Владимиру Соловьеву звание Заслуженного журналиста
Путин присвоил Владимиру Соловьеву звание Заслуженного журналиста - РИА Новости, 24.01.2025
Путин присвоил Владимиру Соловьеву звание Заслуженного журналиста
Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного журналиста РФ председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву, соответствующий указ... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T20:57:00+03:00
2025-01-24T20:57:00+03:00
2025-01-24T21:12:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного журналиста РФ председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации" Соловьеву Владимиру Геннадиевичу - председателю общероссийской общественной организации "Союз журналистов России", город Москва", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250124/keosayan-1995402266.html
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россия, владимир путин, союз журналистов россии
Россия, Владимир Путин, Союз журналистов России
Путин присвоил Владимиру Соловьеву звание Заслуженного журналиста
Путин присвоил Владимиру Соловьеву звание Заслуженного журналиста России