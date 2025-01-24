https://ria.ru/20250124/solovev-1995403783.html

Путин присвоил Владимиру Соловьеву звание Заслуженного журналиста

Путин присвоил Владимиру Соловьеву звание Заслуженного журналиста - РИА Новости, 24.01.2025

Путин присвоил Владимиру Соловьеву звание Заслуженного журналиста

Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного журналиста РФ председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву, соответствующий указ... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T20:57:00+03:00

2025-01-24T20:57:00+03:00

2025-01-24T21:12:00+03:00

россия

владимир путин

союз журналистов россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155319/78/1553197835_0:103:3002:1792_1920x0_80_0_0_295d64c1ada75dcb906b5ab475143a39.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного журналиста РФ председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу присвоить почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации" Соловьеву Владимиру Геннадиевичу - председателю общероссийской общественной организации "Союз журналистов России", город Москва", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250124/keosayan-1995402266.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, союз журналистов россии