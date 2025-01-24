https://ria.ru/20250124/sochi-1995415879.html

В Сочи три человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями

В Сочи три человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями - РИА Новости, 24.01.2025

В Сочи три человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями

Три человека, включая ребенка, пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Сочи, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T23:36:00+03:00

2025-01-24T23:36:00+03:00

2025-01-24T23:36:00+03:00

происшествия

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СОЧИ, 24 янв – РИА Новости. Три человека, включая ребенка, пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Сочи, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю. По данным правоохранителей, инцидент произошел на улице Транспортной в Сочи. Водитель Volkswagen, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю. После удара кроссовер отбросило в автомобиль Fiat, и он загорелся. "Предварительно пострадали водитель и два пассажира Fiat, в том числе ребенок. Есть пострадавшие в автомобиле Toyota", - говорится в Telegram-канале МВД по краю.

https://ria.ru/20250124/dtp-1995404559.html

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происшествия, авто, сочи, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, дтп