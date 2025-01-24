https://ria.ru/20250124/sobyanin-1995236595.html
Под Троицком сбили украинский беспилотник
Под Троицком сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.01.2025
Под Троицком сбили украинский беспилотник
Еще один вражеский БПЛА сбит в Троицком административном округе Москвы, специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T01:55:00+03:00
2025-01-24T01:55:00+03:00
2025-01-24T02:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
троицкий административный округ
коломна
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Еще один вражеский БПЛА сбит в Троицком административном округе Москвы, специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее мэр сообщал об отражении атаки БПЛА, летевших на Москву, в городском округе Коломна и Раменском городском округе, предварительно, разрушений и пострадавших нет. Позже он сообщил о том, что силы ПВО сбили еще два БПЛА в городском округе Подольск."В Троицком административном округе города Москвы ПВО Минобороны сбит ещё один вражеский беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250124/sobyanin-1995235397.html
москва
троицкий административный округ
коломна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ea3c30baa813037a7c188586595601b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, троицкий административный округ, коломна, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Троицкий административный округ, Коломна, Сергей Собянин
Под Троицком сбили украинский беспилотник
Силы ПВО сбили украинский беспилотник под Троицком в Новой Москве