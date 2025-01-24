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Под Троицком сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:55 24.01.2025 (обновлено: 02:43 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/sobyanin-1995236595.html
Под Троицком сбили украинский беспилотник
Под Троицком сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.01.2025
Под Троицком сбили украинский беспилотник
Еще один вражеский БПЛА сбит в Троицком административном округе Москвы, специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T01:55:00+03:00
2025-01-24T02:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
троицкий административный округ
коломна
сергей собянин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Еще один вражеский БПЛА сбит в Троицком административном округе Москвы, специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее мэр сообщал об отражении атаки БПЛА, летевших на Москву, в городском округе Коломна и Раменском городском округе, предварительно, разрушений и пострадавших нет. Позже он сообщил о том, что силы ПВО сбили еще два БПЛА в городском округе Подольск."В Троицком административном округе города Москвы ПВО Минобороны сбит ещё один вражеский беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250124/sobyanin-1995235397.html
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троицкий административный округ
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происшествия, москва, троицкий административный округ, коломна, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Троицкий административный округ, Коломна, Сергей Собянин
Под Троицком сбили украинский беспилотник

Силы ПВО сбили украинский беспилотник под Троицком в Новой Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Еще один вражеский БПЛА сбит в Троицком административном округе Москвы, специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее мэр сообщал об отражении атаки БПЛА, летевших на Москву, в городском округе Коломна и Раменском городском округе, предварительно, разрушений и пострадавших нет. Позже он сообщил о том, что силы ПВО сбили еще два БПЛА в городском округе Подольск.
Троицком административном округе города Москвы ПВО Минобороны сбит ещё один вражеский беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он в Telegram-канале.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В городском округе Подольск сбиты два беспилотника
01:24
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМоскваТроицкий административный округКоломнаСергей Собянин
 
 
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