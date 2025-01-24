https://ria.ru/20250124/sobyanin-1995236595.html

Под Троицком сбили украинский беспилотник

Под Троицком сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 24.01.2025

Под Троицком сбили украинский беспилотник

Еще один вражеский БПЛА сбит в Троицком административном округе Москвы, специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T01:55:00+03:00

2025-01-24T01:55:00+03:00

2025-01-24T02:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

москва

троицкий административный округ

коломна

сергей собянин

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Еще один вражеский БПЛА сбит в Троицком административном округе Москвы, специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее мэр сообщал об отражении атаки БПЛА, летевших на Москву, в городском округе Коломна и Раменском городском округе, предварительно, разрушений и пострадавших нет. Позже он сообщил о том, что силы ПВО сбили еще два БПЛА в городском округе Подольск."В Троицком административном округе города Москвы ПВО Минобороны сбит ещё один вражеский беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250124/sobyanin-1995235397.html

москва

троицкий административный округ

коломна

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происшествия, москва, троицкий административный округ, коломна, сергей собянин