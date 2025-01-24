https://ria.ru/20250124/sng-1995373151.html

Генсек СНГ оценил выборы на Западе

Генсек СНГ оценил выборы на Западе - РИА Новости, 24.01.2025

Генсек СНГ оценил выборы на Западе

Выборы в странах СНГ более чистые, демократичные и цивилизованные, чем на Западе, заявил РИА Новости генсек СНГ Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:33:00+03:00

2025-01-24T17:33:00+03:00

2025-01-24T17:39:00+03:00

снг

в мире

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сша

сергей лебедев

содружество

александр лукашенко

олег гайдукевич

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МИНСК, 24 янв - РИА Новости. Выборы в странах СНГ более чистые, демократичные и цивилизованные, чем на Западе, заявил РИА Новости генсек СНГ Сергей Лебедев."Мы же видим, как проходят выборы у них. Последний пример - выборы в США, когда оба кандидата так "поливали" друг друга, такими оскорбительными оценками обменивались. Насколько по сравнению с ними чистые избирательные кампании в странах СНГ! У нас (на пространстве Содружества - ред.) все кандидаты на выборные должности в первую очередь ставят цель изложить свою программу, свои позиции, а не очернять своего оппонента", - сказал генсек.Он подчеркнул, что на фоне западных электоральных кампаний выборы в странах СНГ отличаются в лучшую сторону."Наши выборы, - не только в Беларуси, но и других странах СНГ, - более чистые, более демократичные, выглядят более порядочно и цивилизованно, чем то, что мы видим на Западе", - подчеркнул Лебедев.С 21 по 25 января включительно в Белоруссии пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января - основной день голосования. Миссия наблюдателей от СНГ ведет мониторинг этой кампании.Белорусский ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты пять претендентов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.

https://ria.ru/20250124/zelenskij-1995289635.html

https://ria.ru/20250124/vybory-1993898131.html

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снг, в мире, белоруссия, сша, сергей лебедев, содружество , александр лукашенко, олег гайдукевич