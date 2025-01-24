https://ria.ru/20250124/sledstvie-1995242714.html
Следствие по делу замкомандующего Ленинградским округом завершено
Следствие по делу замкомандующего Ленинградским округом завершено - РИА Новости, 24.01.2025
Следствие по делу замкомандующего Ленинградским округом завершено
Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T04:35:00+03:00
2025-01-24T04:35:00+03:00
2025-01-24T04:35:00+03:00
происшествия
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валерий муминджанов
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, которому вменяют получение крупной взятки, сообщила РИА Новости адвокат Карина Лубенец. "Двадцать шестого декабря 2024 года завершены следственные действия. Мы в порядке статьи 215 УПК РФ были уведомлены об окончании следственных действий по уголовному делу. Данная стадия досудебного уголовного производства подразумевает, что собранных доказательств достаточно для составления обвинительного заключения, в связи с чем нам было предоставлено право, предусмотренное статьей 217 УПК РФ, на ознакомление с материалами дела", - рассказала адвокат. По словам Лубенец, защита и Муминджанов практически ознакомились с материалами и планируют завершение в понедельник. "В понедельник, 27 января, мы планируем подписание итоговых документов", - заключила Лубенец. По данным следствия, занимая ранее должность руководителя департамента ресурсного обеспечения министерства обороны Российской Федерации и отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Минобороны, в том числе на территорию проведения СВО, на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. Муминджанов вину не признает.
https://ria.ru/20250121/sledstvie-1994722727.html
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происшествия, россия, валерий муминджанов
Происшествия, Россия, Валерий Муминджанов
Следствие по делу замкомандующего Ленинградским округом завершено
Адвокат Лубенец: следствие по делу замкомандующего ЛенВО Муминджанова завершено
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, которому вменяют получение крупной взятки, сообщила РИА Новости адвокат Карина Лубенец.
"Двадцать шестого декабря 2024 года завершены следственные действия. Мы в порядке статьи 215 УПК РФ
были уведомлены об окончании следственных действий по уголовному делу. Данная стадия досудебного уголовного производства подразумевает, что собранных доказательств достаточно для составления обвинительного заключения, в связи с чем нам было предоставлено право, предусмотренное статьей 217 УПК РФ, на ознакомление с материалами дела", - рассказала адвокат.
По словам Лубенец, защита и Муминджанов практически ознакомились с материалами и планируют завершение в понедельник. "В понедельник, 27 января, мы планируем подписание итоговых документов", - заключила Лубенец.
По данным следствия, занимая ранее должность руководителя департамента ресурсного обеспечения министерства обороны Российской Федерации и отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Минобороны, в том числе на территорию проведения СВО, на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.
Муминджанов вину не признает.