https://ria.ru/20250124/sk-1995255979.html

В Новосибирской области стая бродячих собак загрызла женщину

В Новосибирской области стая бродячих собак загрызла женщину - РИА Новости, 24.01.2025

В Новосибирской области стая бродячих собак загрызла женщину

Стая бродячих собак напала на женщину под Новосибирском, она скончалась на месте от рваных ран головы и тела, сообщает в пятницу СУСК по Новосибирской области. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T08:47:00+03:00

2025-01-24T08:47:00+03:00

2025-01-24T08:47:00+03:00

происшествия

новосибирский район

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НОВОСИБИРСК, 24 янв – РИА Новости. Стая бродячих собак напала на женщину под Новосибирском, она скончалась на месте от рваных ран головы и тела, сообщает в пятницу СУСК по Новосибирской области. "По данным следствия, днем 23 января 2025 года на улице Малыгина Новосибирского района стая бродячих собак напала на женщину. От полученных рваных ран головы и тела женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность), по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района. "Предстоит установить лиц муниципалитета ответственных за организацию отлова бродячих собак. Кроме того, следствием будет дана оценка действиям лиц ответственных за отлов безнадзорных животных, которые вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей допустили увеличение их численности и нападение на человека", - пояснили в следственном управлении. В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что собаки напали на женщину вблизи мусорного полигона "Левобережный". В ходе прокурорской проверки будет дана оценка полноте принимаемых администрацией Новосибирского района мер по отлову бесхозяйных животных.

https://ria.ru/20240415/sobaki-1940172627.html

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происшествия, новосибирский район, новосибирская область, россия