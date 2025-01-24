Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области стая бродячих собак загрызла женщину - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/sk-1995255979.html
В Новосибирской области стая бродячих собак загрызла женщину
В Новосибирской области стая бродячих собак загрызла женщину - РИА Новости, 24.01.2025
В Новосибирской области стая бродячих собак загрызла женщину
Стая бродячих собак напала на женщину под Новосибирском, она скончалась на месте от рваных ран головы и тела, сообщает в пятницу СУСК по Новосибирской области. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T08:47:00+03:00
2025-01-24T08:47:00+03:00
происшествия
новосибирский район
новосибирская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498329_0:18:2736:1557_1920x0_80_0_0_75858a6bc2ba8e11a359c97d02249aff.jpg
НОВОСИБИРСК, 24 янв – РИА Новости. Стая бродячих собак напала на женщину под Новосибирском, она скончалась на месте от рваных ран головы и тела, сообщает в пятницу СУСК по Новосибирской области. "По данным следствия, днем 23 января 2025 года на улице Малыгина Новосибирского района стая бродячих собак напала на женщину. От полученных рваных ран головы и тела женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность), по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района. "Предстоит установить лиц муниципалитета ответственных за организацию отлова бродячих собак. Кроме того, следствием будет дана оценка действиям лиц ответственных за отлов безнадзорных животных, которые вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей допустили увеличение их численности и нападение на человека", - пояснили в следственном управлении. В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что собаки напали на женщину вблизи мусорного полигона "Левобережный". В ходе прокурорской проверки будет дана оценка полноте принимаемых администрацией Новосибирского района мер по отлову бесхозяйных животных.
https://ria.ru/20240415/sobaki-1940172627.html
https://ria.ru/20250120/sobaki-1994595465.html
новосибирский район
новосибирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498329_210:0:2526:1737_1920x0_80_0_0_f0db446848c931c23ed34b5d5fbc05d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирский район, новосибирская область, россия
Происшествия, Новосибирский район, Новосибирская область, Россия
В Новосибирской области стая бродячих собак загрызла женщину

СК: в Новосибирской области стая бродячих собак загрызла женщину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 24 янв – РИА Новости. Стая бродячих собак напала на женщину под Новосибирском, она скончалась на месте от рваных ран головы и тела, сообщает в пятницу СУСК по Новосибирской области.
"По данным следствия, днем 23 января 2025 года на улице Малыгина Новосибирского района стая бродячих собак напала на женщину. От полученных рваных ран головы и тела женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Беспризорные собаки - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В Иркутске на школьницу напала стая бродячих собак
15 апреля 2024, 15:19
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность), по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района.
"Предстоит установить лиц муниципалитета ответственных за организацию отлова бродячих собак. Кроме того, следствием будет дана оценка действиям лиц ответственных за отлов безнадзорных животных, которые вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей допустили увеличение их численности и нападение на человека", - пояснили в следственном управлении.
В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что собаки напали на женщину вблизи мусорного полигона "Левобережный". В ходе прокурорской проверки будет дана оценка полноте принимаемых администрацией Новосибирского района мер по отлову бесхозяйных животных.
Последствия нападения стаи бездомных собак на ребенка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
СК расследует нападение стаи бездомных собак на ребенка в Севастополе
20 января, 13:02
 
ПроисшествияНовосибирский районНовосибирская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала