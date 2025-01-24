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Следствие просит продлить арест замкомандующего Ленинградским округом - РИА Новости, 24.01.2025
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08:01 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/sk-1995252330.html
Следствие просит продлить арест замкомандующего Ленинградским округом
Следствие просит продлить арест замкомандующего Ленинградским округом - РИА Новости, 24.01.2025
Следствие просит продлить арест замкомандующего Ленинградским округом
Следствие просит 235-й гарнизонный военный суд продлить срок содержания под стражей заместителю командующего Ленинградским военным округом по... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T08:01:00+03:00
2025-01-24T08:01:00+03:00
происшествия
валерий муминджанов
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Следствие просит 235-й гарнизонный военный суд продлить срок содержания под стражей заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову, которому вменяют получение крупной взятки, сообщила РИА Новости адвокат Карина Лубенец. "Следствие ходатайствует о продлении содержания под стражей моему подзащитному на три месяца", - сказала адвокат. Она также сообщила, что срок предварительного расследования продлен до 5 мая 2025 года. По словам Лубенец, защита не видит для этого объективных оснований. "На сегодняшний день мы не усматриваем оснований, чем было продиктовано продление срока предварительного следствия. Мы считаем поведение следствия противоречивым, принимая во внимание то, что следственные действия были завершены еще 26 декабря 2024 года, а ознакомление с материалами дела планируется завершить 27 января", - уточнила адвокат. По данным следствия, занимая ранее должность руководителя департамента ресурсного обеспечения министерства обороны Российской Федерации и отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Минобороны, в том числе на территорию проведения СВО, на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. Муминджанов вину не признает.
https://ria.ru/20250123/blinovskaya-1995195445.html
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происшествия, валерий муминджанов
Происшествия, Валерий Муминджанов
Следствие просит продлить арест замкомандующего Ленинградским округом

Адвокат Лубенец: следствие попросило продлить арест замкомандующего ЛенВО

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Следствие просит 235-й гарнизонный военный суд продлить срок содержания под стражей заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову, которому вменяют получение крупной взятки, сообщила РИА Новости адвокат Карина Лубенец.
"Следствие ходатайствует о продлении содержания под стражей моему подзащитному на три месяца", - сказала адвокат.
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Она также сообщила, что срок предварительного расследования продлен до 5 мая 2025 года. По словам Лубенец, защита не видит для этого объективных оснований.
"На сегодняшний день мы не усматриваем оснований, чем было продиктовано продление срока предварительного следствия. Мы считаем поведение следствия противоречивым, принимая во внимание то, что следственные действия были завершены еще 26 декабря 2024 года, а ознакомление с материалами дела планируется завершить 27 января", - уточнила адвокат.
По данным следствия, занимая ранее должность руководителя департамента ресурсного обеспечения министерства обороны Российской Федерации и отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования в интересах Минобороны, в том числе на территорию проведения СВО, на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.
Муминджанов вину не признает.
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