Сийярто потребовал от ОЭСР гарантий по энергобезопасности Венгрии
Сийярто потребовал от генсека ОЭСР гарантий по энергобезопасности Венгрии
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 24 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встрече с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиасом Корманном потребовал для Будапешта "четких гарантий" по энергобезопасности перед возможным продлением санкций ЕС против РФ.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
"В ближайшие дни мы - конечно, на фоне масштабных атак - продолжим отстаивать интересы венгерского народа, мы хотим четких ответов и четких гарантий, чтобы на совете министров иностранных дел в понедельник можно было принять ответственное решение. Так что осталось еще несколько дней, до тех пор на Дунае утечет много воды, но позиция Венгрии ясна", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) после встречи с генсеком ОЭСР.
Он подчеркнул, что "венгерский народ не может одновременно расплачиваться за санкционную политику и одновременно страдать от мер украинцев, которые подрывают энергетическую безопасность, так больше продолжаться не может".
*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России