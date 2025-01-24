https://ria.ru/20250124/siyyarto-1995382432.html

Сийярто потребовал от ОЭСР гарантий по энергобезопасности Венгрии

Сийярто потребовал от ОЭСР гарантий по энергобезопасности Венгрии - РИА Новости, 24.01.2025

Сийярто потребовал от ОЭСР гарантий по энергобезопасности Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встрече с генеральным секретарем Организации экономического... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T18:07:00+03:00

2025-01-24T18:07:00+03:00

2025-01-24T18:14:00+03:00

венгрия

россия

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оэср

петер сийярто

виктор орбан

турецкий поток

будапешт

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БУДАПЕШТ, 24 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на встрече с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиасом Корманном потребовал для Будапешта "четких гарантий" по энергобезопасности перед возможным продлением санкций ЕС против РФ.Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции против РФ будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти."В ближайшие дни мы - конечно, на фоне масштабных атак - продолжим отстаивать интересы венгерского народа, мы хотим четких ответов и четких гарантий, чтобы на совете министров иностранных дел в понедельник можно было принять ответственное решение. Так что осталось еще несколько дней, до тех пор на Дунае утечет много воды, но позиция Венгрии ясна", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) после встречи с генсеком ОЭСР.Он подчеркнул, что "венгерский народ не может одновременно расплачиваться за санкционную политику и одновременно страдать от мер украинцев, которые подрывают энергетическую безопасность, так больше продолжаться не может".*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20250123/vengriya-1995129338.html

https://ria.ru/20250112/sanktsii-1993342193.html

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будапешт

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венгрия, россия, евросоюз, оэср, петер сийярто, виктор орбан, турецкий поток, будапешт, в мире