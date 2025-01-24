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Лавров подтвердил готовность к конструктивному диалогу с Сирией
Лавров подтвердил готовность к конструктивному диалогу с Сирией - РИА Новости, 24.01.2025
Лавров подтвердил готовность к конструктивному диалогу с Сирией
Москва открыта для конструктивного диалога по всем аспектам отношений с Сирией с опорой на наработанную базу двустороннего сотрудничества, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:31:00+03:00
2025-01-24T17:31:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва открыта для конструктивного диалога по всем аспектам отношений с Сирией с опорой на наработанную базу двустороннего сотрудничества, заявили в МИД РФ. "Мы открыты для конструктивного диалога по всем аспектам российско-сирийских отношений с опорой на уже наработанную за многие годы солидную базу двустороннего сотрудничества. Это касается и функционирования наших военных баз, которым может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов с учетом острой потребности населения САР во внешней помощи", - говорится в ответах на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.
https://ria.ru/20250122/siriya-1994920530.html
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в мире, россия, сирия, москва, сергей лавров
В мире, Россия, Сирия, Москва, Сергей Лавров
Лавров подтвердил готовность к конструктивному диалогу с Сирией
МИД: Россия открыта для диалога по всем аспектам отношений с Сирией