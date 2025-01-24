Губернатор Севастополя объяснил решение о введении режима ЧС в городе
Развожаев: режим ЧС в Севастополе привлечет резервы для ликвидации загрязнения
Вид на город Севастополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Режим ЧС федерального уровня в Севастополе позволит привлечь дополнительные силы и средства из резерва правительства РФ для ликвидации загрязнения берега мазутом, новых значительных выбросов нефтепродуктов в Севастополе не фиксируется, но ликвидация мазутных пятен на побережье идет ежедневно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Режим ЧС федерального характера введен в пятницу Севастополе в связи с крушением танкеров в Керченском проливе, сообщило ранее МЧС России в Telegram-канале.
Губернатор Севастополя не исключил повторных выбросов мазута
9 января, 11:59
"Севастополь получит помощь из федерального бюджета в связи с ситуацией в Керченском проливе. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правкомиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС России Александра Вячеславовича Куренкова. Это решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь нашему субъекту из резервного фонда правительства РФ", - написал Развожаев.
Он отметил, что в Севастополе ситуация сейчас стабильная, новых значительных выбросов мазута не фиксируется, но в ежедневном режиме продолжается работа по ликвидации мазутных пятен на береговой линии.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.