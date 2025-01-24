https://ria.ru/20250124/sevastopol-1995376309.html

В Севастополе ввели ЧС федерального характера

В Севастополе ввели ЧС федерального характера - РИА Новости, 24.01.2025

В Севастополе ввели ЧС федерального характера

Режим ЧС федерального характера ввели в Севастополе из-за крушения танкеров в Керченском проливе, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:46:00+03:00

2025-01-24T17:46:00+03:00

2025-01-24T19:09:00+03:00

севастополь

происшествия

керченский пролив

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

михаил развожаев

крушение двух танкеров в керченском проливе

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Режим ЧС федерального характера ввели в Севастополе из-за крушения танкеров в Керченском проливе, сообщило МЧС в Telegram-канале."По обращению губернатора субъекта России Михаила Развожаева правкомиссия признала город территорией чрезвычайной ситуации федерального характера, обусловленной крушением танкеров в Керченском проливе, от которой уже пострадали территории Краснодарского края и Республики Крым", — говорится в сообщении.Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что это позволит привлечь дополнительные силы и средства из резерва правительства для ликвидации загрязнения берега мазутом. Он также добавил, что новых значительных выбросов нефтепродуктов в Севастополе не фиксируется, но ликвидация мазутных пятен на побережье идет ежедневно. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных районах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250124/krushenie-1995235681.html

https://ria.ru/20250120/tanker-1994646870.html

севастополь

керченский пролив

россия

краснодарский край

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севастополь, происшествия, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, михаил развожаев, крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край