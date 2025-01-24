https://ria.ru/20250124/savelev-1995314563.html

Корму танкера "Волгонефть-239" ликвидируют первой, заявил Савельев

Корму танкера "Волгонефть-239" ликвидируют первой, заявил Савельев - РИА Новости, 24.01.2025

Корму танкера "Волгонефть-239" ликвидируют первой, заявил Савельев

Глава правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вице-премьер Виталий Савельев назвал корму танкера "Волгонефть-239" "летучим... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T13:21:00+03:00

2025-01-24T13:21:00+03:00

2025-01-24T13:21:00+03:00

происшествия

керченский пролив

тамань (станица)

краснодарский край

виталий савельев

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МЫС ПАНАГИЯ (Краснодарский край), 24 янв - РИА Новости. Глава правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, вице-премьер Виталий Савельев назвал корму танкера "Волгонефть-239" "летучим голландцем" и заявил, что ее ликвидируют первой, а затем поднимут его носовую часть и части "Волгонефти-212". "Мазут мы полностью не выберем, его не отполировать и не отскоблить. Конечно, при разделке даже алмазными пилами за счет трения там что-то будет… Мы должны убрать этот "летучий голландец", чтобы он дал нам следующий толчок. И тогда уже будем заниматься подъемом "212-го" и носовой частью "239-го", - сказал Савельев в ходе выездного совещания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП с танкерами. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Среди затонувших частей танкеров: носовая "Волгонефти-239", а также носовая и кормовая "Волгонефти-212". Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20241223/nefteprodukty-1990591605.html

керченский пролив

тамань (станица)

краснодарский край

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происшествия, керченский пролив, тамань (станица), краснодарский край, виталий савельев, крушение двух танкеров в керченском проливе