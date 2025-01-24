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В ЕС надеются на продление экономических санкций против России - РИА Новости, 24.01.2025
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16:50 24.01.2025 (обновлено: 16:57 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/sanktsii-1995364803.html
В ЕС надеются на продление экономических санкций против России
В ЕС надеются на продление экономических санкций против России - РИА Новости, 24.01.2025
В ЕС надеются на продление экономических санкций против России
В ЕС рассчитывают, что экономические санкции против РФ будут продлены 27 января, обсуждение продолжается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:50:00+03:00
2025-01-24T16:57:00+03:00
россия
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. В ЕС рассчитывают, что экономические санкции против РФ будут продлены 27 января, обсуждение продолжается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Ранее источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постпреды стран Евросоюза на заседании в пятницу завершили обсуждение решения о продлении на полгода этих санкций и передали их на утверждение министрам иностранных дел на предстоящем заседании 27 января."В настоящее время это обсуждается в различных комитетах ЕС, мы рассчитываем на позитивный результат этих дискуссий в понедельник", - сказал он.По его словам, продление санкций против РФ откроет путь к началу согласования 16-го пакета, который в Брюсселе хотят ввести в действие к 24 февраля.В настоящее время санкции действуют до 31 января, они должны быть продлены, соответственно, до 31 июля 2025 года.Экономические антироссийские санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. Ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.После ввода в декабре 2024 года очередного 15-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250124/vengriya-1995273551.html
https://ria.ru/20250123/kreml-1995110452.html
https://ria.ru/20250119/trump-1994440078.html
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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россия, в мире, санкции в отношении россии
Россия, В мире, Санкции в отношении России
В ЕС надеются на продление экономических санкций против России

Европейский представитель: в ЕС надеются на продление санкций против России

© AP Photo / Shakh AivazovФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Shakh Aivazov
Флаг Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. В ЕС рассчитывают, что экономические санкции против РФ будут продлены 27 января, обсуждение продолжается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
Ранее источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постпреды стран Евросоюза на заседании в пятницу завершили обсуждение решения о продлении на полгода этих санкций и передали их на утверждение министрам иностранных дел на предстоящем заседании 27 января.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Орбан оценил ущерб Венгрии от антироссийских санкций
10:31
"В настоящее время это обсуждается в различных комитетах ЕС, мы рассчитываем на позитивный результат этих дискуссий в понедельник", - сказал он.
По его словам, продление санкций против РФ откроет путь к началу согласования 16-го пакета, который в Брюсселе хотят ввести в действие к 24 февраля.
В настоящее время санкции действуют до 31 января, они должны быть продлены, соответственно, до 31 июля 2025 года.
Экономические антироссийские санкции ЕС, действующие с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. Ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В Кремле предупредили о последствиях западных санкций
Вчера, 12:41
После ввода в декабре 2024 года очередного 15-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Трамп может частично снять санкции против России, считают аналитики
19 января, 09:28
 
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