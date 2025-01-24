В Крыму оценили шансы на снятие западных санкций с России
Депутат Константинов: шанс снятия западных санкций с России минимален
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что шанс на снятие санкций с России есть, но он минимален, так как президент США Дональд Трамп намерен действовать в национальных интересах своей страны, а они нередко не совпадают со справедливостью.
Ранее Трамп на вопрос о перспективах сохранения санкций в отношении РФ заявил, что предпочитает слова "тарифы" вместо санкций, так как они эффективней в качестве меры воздействия.
"Шанс на отмену санкции есть, но он минимален. Трамп действительно намерен действовать в национальных интересах своей страны, а они нередко со справедливостью не совпадают и даже диаметрально расходятся", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, для отмены санкции Трампу нужно вернуться к причинам их введения и признать Крым российским.
"С точки зрения исторической правды, это несложно, поскольку наш референдум прошел легитимно. Наше возвращение в Россию является актом восстановления справедливости и уроком демократии", - сказал Константинов.
"Мало того - придётся признать и тот факт, что против этого региона центральное правительство в Киеве развязало преступную войну, а значит в Киеве сидят преступники. Здесь одно тянет за собой другое, и, встав на этот путь, Трамп будет вынужден пройти его до конца", - сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Орбан выступил с заявлением о санкциях против России
22 января, 03:00