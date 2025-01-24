https://ria.ru/20250124/samolet-1995415787.html

Следовавший в Вашингтон самолет совершил аварийную посадку в Лагосе

Следовавший в Вашингтон самолет совершил аварийную посадку в Лагосе - РИА Новости, 24.01.2025

Следовавший в Вашингтон самолет совершил аварийную посадку в Лагосе

Не менее 38 человек пострадали в результате аварийной посадки следовавшего в Вашингтон самолета в аэропорту нигерийского Лагоса, сообщает местное издание Sun. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T23:34:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Не менее 38 человек пострадали в результате аварийной посадки следовавшего в Вашингтон самолета в аэропорту нигерийского Лагоса, сообщает местное издание Sun."Четыре пассажира и два члена экипажа серьезно пострадали, еще 27 пассажиров и пять членов экипажа получили легкие травмы, что в общей сложности составило 38 человек", - говорится в публикации издания со ссылкой на директора по связям с общественностью и защите прав потребителей федерального управления аэропортов Нигерии (FAAN) Обиагели Ораха.Как отмечает издание, самолет вылетел из Лагоса и направлялся в Вашингтон, однако в середине полета был вынужден вернуться в аэропорт отправления из-за технических проблем.По данным Sun, на борту самолета находились 245 пассажиров и 11 членов экипажа. После посадки пострадавшим была оказана первая помощь, некоторые из них были госпитализированы. При этом подчеркивается, что само воздушное судно не получило значительных повреждений.

https://ria.ru/20250120/samolet-1994546623.html

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