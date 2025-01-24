https://ria.ru/20250124/samara-1995254327.html
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 24.01.2025
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары сняты, сообщает Росавиация. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T08:27:00+03:00
2025-01-24T08:27:00+03:00
2025-01-24T08:32:00+03:00
самара
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Самары сняты, сообщает Росавиация."В аэропорту Самара (Курумоч) в 08.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Временные ограничения вводились ранним утром для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
https://ria.ru/20250124/aeroporty-1995252855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты
В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов