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На Сахалине пьяный мужчина с ножом устроил скандал в детсаду - РИА Новости, 24.01.2025
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11:09 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/sakhalin-1995279728.html
На Сахалине пьяный мужчина с ножом устроил скандал в детсаду
На Сахалине пьяный мужчина с ножом устроил скандал в детсаду - РИА Новости, 24.01.2025
На Сахалине пьяный мужчина с ножом устроил скандал в детсаду
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Долинска, ворвавшегося в местный детский сад с ножом и требовавшего отдать ему детей, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:09:00+03:00
2025-01-24T11:09:00+03:00
происшествия
россия
сахалинская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Долинска, ворвавшегося в местный детский сад с ножом и требовавшего отдать ему детей, сообщает СУСК РФ по Сахалинской области. Ранее региональное управление МВД России сообщило, что в детсаду в Долинске, по предварительной информации, неадекватный мужчина угрожал суицидом за отказ сотрудников отдать ему детей. Обнаружили 36-летнего мужчину неподалеку во дворе, у него в рукаве нашли нож, при задержании он оказал сопротивление полиции. По информации пресс-службы СУСК, мужчина зашел за своими детьми и стал вести себя неадекватно. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом угрожал охраннику детского сада ножом. "Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавших совершению преступления. В рамках уголовного дела будет дана оценка лицам, осуществляющим пропускной режим в образовательном учреждении. Расследование дела взято на контроль главой СК РФ Александром Бастрыкиным.
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происшествия, россия, сахалинская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сахалинская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
На Сахалине пьяный мужчина с ножом устроил скандал в детсаду

На Сахалине завели дело на мужчину, ворвавшегося с ножом в детсад

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Долинска, ворвавшегося в местный детский сад с ножом и требовавшего отдать ему детей, сообщает СУСК РФ по Сахалинской области.
Ранее региональное управление МВД России сообщило, что в детсаду в Долинске, по предварительной информации, неадекватный мужчина угрожал суицидом за отказ сотрудников отдать ему детей. Обнаружили 36-летнего мужчину неподалеку во дворе, у него в рукаве нашли нож, при задержании он оказал сопротивление полиции.
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По информации пресс-службы СУСК, мужчина зашел за своими детьми и стал вести себя неадекватно. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом угрожал охраннику детского сада ножом.
"Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавших совершению преступления.
В рамках уголовного дела будет дана оценка лицам, осуществляющим пропускной режим в образовательном учреждении.
Расследование дела взято на контроль главой СК РФ Александром Бастрыкиным.
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