https://ria.ru/20250124/sakhalin-1995279728.html

На Сахалине пьяный мужчина с ножом устроил скандал в детсаду

На Сахалине пьяный мужчина с ножом устроил скандал в детсаду - РИА Новости, 24.01.2025

На Сахалине пьяный мужчина с ножом устроил скандал в детсаду

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Долинска, ворвавшегося в местный детский сад с ножом и требовавшего отдать ему детей, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T11:09:00+03:00

2025-01-24T11:09:00+03:00

2025-01-24T11:09:00+03:00

происшествия

россия

сахалинская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Долинска, ворвавшегося в местный детский сад с ножом и требовавшего отдать ему детей, сообщает СУСК РФ по Сахалинской области. Ранее региональное управление МВД России сообщило, что в детсаду в Долинске, по предварительной информации, неадекватный мужчина угрожал суицидом за отказ сотрудников отдать ему детей. Обнаружили 36-летнего мужчину неподалеку во дворе, у него в рукаве нашли нож, при задержании он оказал сопротивление полиции. По информации пресс-службы СУСК, мужчина зашел за своими детьми и стал вести себя неадекватно. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом угрожал охраннику детского сада ножом. "Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). В настоящее время подозреваемый задержан", - говорится в сообщении. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавших совершению преступления. В рамках уголовного дела будет дана оценка лицам, осуществляющим пропускной режим в образовательном учреждении. Расследование дела взято на контроль главой СК РФ Александром Бастрыкиным.

https://ria.ru/20250114/salehard-1993709151.html

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происшествия, россия, сахалинская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)