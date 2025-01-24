https://ria.ru/20250124/rubio-1995387708.html

США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Рубио

США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Рубио - РИА Новости, 24.01.2025

США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Рубио

Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня и надеется на решение тайваньского вопроса мирным путем, заявил в пятницу госсекретарь США Марко Рубио в... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T18:48:00+03:00

2025-01-24T18:48:00+03:00

2025-01-24T19:29:00+03:00

в мире

китай

тайвань

сша

марко рубио

ван и (политик)

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ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня и надеется на решение тайваньского вопроса мирным путем, заявил в пятницу госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И."США не поддерживают независимость Тайваня и надеются, что тайваньский вопрос может быть решен мирным путем, приемлемым для обеих сторон Тайваньского пролива", - заявил Рубио, слова которого приводит МИД КНР.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.

https://ria.ru/20250122/tayvan-1995003273.html

https://ria.ru/20250115/ssha-1993756240.html

китай

тайвань

сша

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в мире, китай, тайвань, сша, марко рубио, ван и (политик)