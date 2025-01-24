Рейтинг@Mail.ru
США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Рубио - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 24.01.2025 (обновлено: 19:29 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/rubio-1995387708.html
США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Рубио
США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Рубио - РИА Новости, 24.01.2025
США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Рубио
Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня и надеется на решение тайваньского вопроса мирным путем, заявил в пятницу госсекретарь США Марко Рубио в... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T18:48:00+03:00
2025-01-24T19:29:00+03:00
в мире
китай
тайвань
сша
марко рубио
ван и (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40799/10/407991045_0:86:3335:1962_1920x0_80_0_0_ac71df3e5ee44168667fb12d22e8e7e5.jpg
ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня и надеется на решение тайваньского вопроса мирным путем, заявил в пятницу госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И."США не поддерживают независимость Тайваня и надеются, что тайваньский вопрос может быть решен мирным путем, приемлемым для обеих сторон Тайваньского пролива", - заявил Рубио, слова которого приводит МИД КНР.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
https://ria.ru/20250122/tayvan-1995003273.html
https://ria.ru/20250115/ssha-1993756240.html
китай
тайвань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40799/10/407991045_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_80319e90da89f48cf81a19fc5d61b469.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, тайвань, сша, марко рубио, ван и (политик)
В мире, Китай, Тайвань, США, Марко Рубио, Ван И (политик)
США не поддерживают независимость Тайваня, заявил Рубио

Рубио в разговоре с главой МИД КНР: США не поддерживают независимость Тайваня

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид на прибрежную часть города Гаосюн
Вид на прибрежную часть города Гаосюн - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Вид на прибрежную часть города Гаосюн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 24 янв – РИА Новости. Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня и надеется на решение тайваньского вопроса мирным путем, заявил в пятницу госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И.
"США не поддерживают независимость Тайваня и надеются, что тайваньский вопрос может быть решен мирным путем, приемлемым для обеих сторон Тайваньского пролива", - заявил Рубио, слова которого приводит МИД КНР.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Эксперт объяснил, почему США и Китай не хотят упустить ситуацию с Тайванем
22 января, 16:44
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Советник Трампа заявил об ускорении поставок вооружения Тайваню
15 января, 03:13
 
В миреКитайТайваньСШАМарко РубиоВан И (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала