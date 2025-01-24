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Лавров рассказал о российских военных базах в Сирии - РИА Новости, 24.01.2025
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17:13 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/rossija-1995370443.html
Лавров рассказал о российских военных базах в Сирии
Лавров рассказал о российских военных базах в Сирии - РИА Новости, 24.01.2025
Лавров рассказал о российских военных базах в Сирии
Россия открыта к конструктивному диалогу с новыми сирийскими властями, в том числе по функционированию российских военных баз, которым может быть временно... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:13:00+03:00
2025-01-24T17:13:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия открыта к конструктивному диалогу с новыми сирийскими властями, в том числе по функционированию российских военных баз, которым может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов, заявили в МИД РФ. "Мы открыты для конструктивного диалога по всем аспектам российско-сирийских отношений с опорой на уже наработанную за многие годы солидную базу двустороннего сотрудничества. Это касается и функционирования наших военных баз, которым может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов с учетом острой потребности населения САР во внешней помощи", - говорится в ответах МИД, поступивших к пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
https://ria.ru/20250122/siriya-1995026789.html
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в мире, россия, сергей лавров, сирия
В мире, Россия, Сергей Лавров, Сирия
Лавров рассказал о российских военных базах в Сирии

Лавров: российские военные базы в Сирии могут использовать как гуманитарные хабы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНовый флаг Сирии установили на здании посольства страны в Москве
Новый флаг Сирии установили на здании посольства страны в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Новый флаг Сирии установили на здании посольства страны в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия открыта к конструктивному диалогу с новыми сирийскими властями, в том числе по функционированию российских военных баз, которым может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов, заявили в МИД РФ.
"Мы открыты для конструктивного диалога по всем аспектам российско-сирийских отношений с опорой на уже наработанную за многие годы солидную базу двустороннего сотрудничества. Это касается и функционирования наших военных баз, которым может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов с учетом острой потребности населения САР во внешней помощи", - говорится в ответах МИД, поступивших к пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
В Сирии рассказали о переговорах с Россией о военных базах
22 января, 18:17
 
В миреРоссияСергей ЛавровСирия
 
 
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