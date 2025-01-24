https://ria.ru/20250124/rossija-1995370443.html

Лавров рассказал о российских военных базах в Сирии

Лавров рассказал о российских военных базах в Сирии - РИА Новости, 24.01.2025

Лавров рассказал о российских военных базах в Сирии

Россия открыта к конструктивному диалогу с новыми сирийскими властями, в том числе по функционированию российских военных баз, которым может быть временно... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:13:00+03:00

2025-01-24T17:13:00+03:00

2025-01-24T17:13:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия открыта к конструктивному диалогу с новыми сирийскими властями, в том числе по функционированию российских военных баз, которым может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов, заявили в МИД РФ. "Мы открыты для конструктивного диалога по всем аспектам российско-сирийских отношений с опорой на уже наработанную за многие годы солидную базу двустороннего сотрудничества. Это касается и функционирования наших военных баз, которым может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов с учетом острой потребности населения САР во внешней помощи", - говорится в ответах МИД, поступивших к пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

https://ria.ru/20250122/siriya-1995026789.html

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в мире, россия, сергей лавров, сирия